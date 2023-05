Alessandro Sconfienza è il nuovo presidente di Anga Piemonte

Alessandro Sconfienza, 25 anni di Mombercelli (Asti), succede a Luigi Saviolo, vercellese, che ricopre dal novembre scorso il ruolo di vice presidente nazionale.

“Colleghi ma anche amici: ecco chi sono i presidenti delle provincie piemontesi che hanno riposto in me la fiducia necessaria per intraprendere questa nuova esperienza, con entusiasmo e determinazione” afferma l’anghino astigiano, laureato in Chimica industriale, con un master all’Università Cattolica di Milano sullo Sviluppo strategico delle PMI e una vera passione per l’agricoltura, iniziata nel 2018 con il recupero di alcuni terreni già vocati in precedenza alla coltivazione del nocciolo.

Dal 2021 è presidente della sezione provinciale di Asti dei giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura; nel 2019 ha creato una piccola azienda di trasformazione dei prodotti del suo territorio di origine, inserendosi anche nel settore del commercio di creme, paste a base di nocciole.

“Sono certo che questo percorso sarà caratterizzato da grande collaborazione da parte di tutti. Abbiamo un ambizioso obiettivo: quello di coniugare le esperienze del territorio alle attività dell’istituzione centrale” conclude il neo presidente, invitando i giovani delle Unioni provinciali a farsi coinvolgere dalle attività promosse nei prossimi mesi nelle diverse realtà aziendali già associate.