Studenti di Carmagnola sulle tracce dei partigiani della Val Varaita

Seguire le tracce dei partigiani in Val Varaita per conservare la memoria di chi ha lottato per la nostra libertà: è l’importante esperienza vissuta dagli allievi della 5 A e della 5 B dell’Istituto tecnico Amministrazione, finanza e marketing del Baldessano-Roccati di Carmagnola.

Insieme ai loro insegnanti, gli studenti hanno potuto approfondire le vicende legate all’eccidio di Valmala, dove il 6 marzo del 1945 un gruppo di partigiani garibaldini fu sorpreso nel corso di una riunione dai soldati della Repubblica Sociale Italiana e nove partigiani furono uccisi: Ernesto Casavecchia, Giorgio Minerbi, Andrea Ponzi, Tommaso Racca, Pierino Panero, Alessandro Rozzi, il russo Ivan Volhov Pavlovich, Francesco Salis e Biagio Trucco, tutti tra i 19 e i 26 anni.

I fatti sono stati fedelmente ricostruiti nel cortometraggio “Neve rosso sangue”, scritto e diretto da Daniel Daquino, presentato al Torino Film Festival nel 2015. I ragazzi, dopo aver assistito alla proiezione del film a scuola, si sono recati a Valmala, dove si conserva viva la memoria dell’eccidio e i nove partigiani sono ricordati da una lapide posta presso il Santuario. Grazie alle appassionate parole dello storico Piero Balbo (A.N.P.I. Verzuolo) hanno rivissuto da vicino le vicende e percorso i luoghi dove fu scritta una dolorosa pagina della storia della Resistenza in Piemonte.

Il regista Daniel Daquino ha poi condiviso con gli studenti molti retroscena della realizzazione del film, girato negli stessi luoghi: dall’attenta attività di ricerca e ricostruzione storica, che ha potuto avvalersi anche della testimonianza diretta del partigiano Angelo Boero (scomparso nel 2018) e della staffetta partigiana Caterina Comba (scomparsa nel 2010), sino alla quotidianità del set cinematografico.



Gli studenti e le studentesse conserveranno certamente il ricordo della suggestiva esperienza e con esso la memoria, oggi più necessaria che mai, del coraggio dei nostri partigiani e dei valori che animarono la Resistenza.