A piedi nella natura e in città: passeggiate per tutti a Bra e dintorni

Che ne dite di una passeggiatina? Dai su, prendete scarponcini,

borraccia, zainetto ed eventuali bastoncini e via a camminare. Da soli, con

gli amici, con la famiglia ed i bambini, fate vobis.

Il trekking è sempre una buona idea per tenersi in forma, scaricare lo

stress e ammirare le bellezze di cui siamo circondati. E poi, dentro e

attorno a Bra, di itinerari ce ne sono un sacco, pure belli panoramici. Noi

ne abbiamo selezionati alcuni, voi nel caso suggeritene altri che

aggiungiamo.



Rocca e Giardini del Belvedere

Partiamo dalla Rocca e dai giardini del Belvedere, che offrono un

panorama splendido sulla città ed i suoi orti. Qui è possibile godere la

meraviglia della natura concentrata in un’oasi ricca di suggestivi profumi

e colori. Fiori e alberi imponenti sono la culla di piccole sculture in

legno raffiguranti gufi e coniglietti che regalano un vero e proprio

spettacolo. Se non ci siete ancora stati, fateci un giro: sarà l’occasione

d’oro per stupire l’anima gemella o fare qualche foto da instagrammare.



La Zizzola

Che panorama gente: si spazia dall’arco alpino fino alle Langhe, il

Monviso e la vasta pianura circostante. Per arrivarci si parte dalla chiesa

di Santa Chiara, seguendo le indicazioni ben in vista: tra una curva ed una

salita ci impiegherete un attimo di tempo, ma vale la fatica. Oh, poi se

siete allenati sarà un gioco da ragazzi.



Il centro spirituale

Volete ridurre al minimo la fatica? E allora vai con questo itinerario

stra-facile, adatto a tutti. Passeggiando nelle vie del centro storico, si

incontrano molte tra le chiese più belle del barocco piemontese, quelle di

Sant’Andrea, dei Battuti Neri e dei Battuti Bianchi. Oppure si parte dalle

parrocchiali di Sant’Antonino e San Giovanni, poi si imbocca il viale che

tocca il monastero delle Clarisse e, passando lungo l’area verde Atleti

Azzurri d’Italia, si arriva alla famoso Santuario della Madonna dei Fiori.

Spirituale.



Il centro letterario

Essendo Bra la patria dello scrittore Giovanni Arpino, si consiglia di

fare un salto in via Umberto per visitare il quartiere delle caserme e poi

un pit stop in via Cavour, salotto della città, tra i caffè descritti in

“Regina di cuoi” o “Gli anni del giudizio”.



Strada Crosassa

Volete passeggiare, ma avete bambini al seguito? E allora strada Crosassa

è la soluzione che fa per voi, visto che potrete unire l’utile al

dilettevole, grazie a Giovanni Botta che ha trasformato i piloni della

tangenziale in vere e proprie opere d’arte e pure testimonianze storiche

attraverso i numerosi personaggi ritratti.



Strada Bria e sentiero S1

Panorami wow, natura adorabile e un sacco di sorprese lungo la via. Siamo

partiti dal Santuario della Madonna dei Fiori e poi abbiamo svoltato in

strada Bria per seguire il sentiero S1. A metà della via inizia la salita e

troverete spiazzi degni di una fiaba. In cima, se non c’è un filo di nebbia

si possono scorgere i viadotti autostradali di Fossano. Da qui i più

allenati potranno trovare pane per i loro denti e raggiungere San Matteo e

l’America dei Boschi.



Biola e Terrapini

Proseguendo lungo strada Bria, si arriva ai Biola. Nei campi si accendono

narcisi, violette, papaveri e anche il fiordaliso, ad aggiungere l’ultima

sfumatura di blu a questo lenzuolo multicolore. Ma non è tutto: l’intera

zona ha molto da offrire con passeggiate a cavallo in un bel mix tra relax,

sport, natura e storia. Allargando la prospettiva, si arriva fino ai

Terrapini, dove è possibile ammirare l’Eldorado dei campi di colza in

fiore, che meritano una gita, soprattutto ora che le giornate si allungano.



Bandito

Altro itinerario non troppo complesso è quello che parte da Bandito e

tocca Cà del Bosco. Motta e Sanfrè da una parte e la frazione Riva e

Falchetto dall’altra. Volendo c’è anche la pista ciclabile risistemata e

ben contrassegnata. Foto a manetta visto il panorama e la possibilità di

incrociare amazzoni e cavalieri a cavallo.



Pollenzo

Chiudiamo con un percorso non troppo impegnativo, in grado di appagare i

passeggiatori seriali. Dalla Rocca si scende in strada Orti per poi

addentrarsi nei campi lungo itinerari sterrati che portano fino a Pollenzo.

Una volta arrivati, relax e ristoro obbligatorio. E comunque a Pollenzo si

staglia la reggia Sabauda, proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO,

che attualmente ospita l’Università di Scienze Gastronomiche, quindi

garanzia.