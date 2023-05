Lutto a Saluzzo: deceduto Roberto Revelli, professore al Politecnico e consigliere comunale

Saluzzo piange la scomparsa improvvisa di Roberto Revelli, conosciuto e stimato docente al Politecnico di Torino per il dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, membro del consiglio comunale in forza alla maggioranza (‘Una città da amare-Insieme si può’) e presidente della commissione urbanistica.



Revelli si trovava oggi (sabato 6 maggio) in regione Valmala di Busca, in bici, quand’è stato colto da un improvviso malore. Immediato l’intervento dei soccorsi, che l’hanno tradotto all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove poi è purtroppo deceduto.



Aveva 54 anni. Appassionato di sport e, in particolare, di mountain bike, Revelli lascia due figli, la mamma, le sorelle e i fratelli. Nel 2014 il fratello Andrea era deceduto a seguito di un incidente, cadendo dal Pelvo d’Elva.

Il commento, particolarmente emozionato del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: "Una notizia terribile. Abbiamo perso una persona buona, leale e competente, un caro amico che lascerà un grande vuoto. Un pensiero affettuoso va a tutta la sua famiglia che, ancora una volta, è stata scossa da un evento drammatico".