Intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco volontari di Savigliano questa mattina, sabato 6 maggio, intorno alle ore 9 a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura.

Il sinistro si è verificato all'uscita di Genola sulla Strada Statale 28, in direzione Fossano. Dalle prime informazioni non risultano feriti gravi. Sul posto forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.