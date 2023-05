Villar San Costanzo, ciclista colto da malore: eslitrasportato in ospedale in codice rosso

Intervento dell’elisoccorso del 118 e del soccorso alpino e speleologico piemontese nel pomeriggio di oggi (sabato 6 maggio).



Coinvolto un ciclista di 50 anni, vittima di un malore improvviso con perdita di coscienza durante un’escursione in mountain bike in val Maira, nel territorio di Villar San Costanzo.



L’allarme è stato lanciato poco dopo le 12 da alcuni passanti. Inviata subito l’eliambulanza e la squadra del soccorso alpino di Dronero.



L’uomo ferito è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso.