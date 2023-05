A Busca una nuova filiale ALSA vendita, noleggio di piattaforme aeree, sollevatori telescopici e furgoni

L'azienda ALSA di Cuneo operante nel settore del noleggio di piattaforme aeree, semoventi, sollevatori telescopici, ragni cingolati, furgoni, pulmini 9 posti e molti altri servizi, è lieta di annunciare l'apertura della sua nuova filiale a Busca.

La nuova filiale è situata lungo la strada provinciale che collega Busca a Cuneo e precisamente in Via Borgata Marino6/10, facilmente accessibile dai principali assi viari della città, e dispone di un vasto assortimento di macchinari per soddisfare le esigenze dei clienti.

La filiale ALSA di Busca ha a disposizione un'ampia gamma di piattaforme aeree, semoventi e sollevatori e furgoni ideali per soddisfare le esigenze di aziende edili e/o artigianali con la possibilità di organizzare sopralluoghi gratuiti. I clienti potranno scegliere tra una vasta gamma di modelli e tecnologie, dalle piattaforme a braccio telescopico a quelle a pantografo, dalle sollevatrici telescopiche alle semoventi.

L’azienda ALSA srl è una società dinamica, fatta di persone, che quotidianamente cercano con passione, professionalità e devozione di comprendere e soddisfare le richieste dei propri clienti prestando particolare attenzione alle esigenze degli stessi. I tratti distintivi del suo staff sono infatti la cura dei dettagli e la consulenza per la ricerca della soluzione migliore insieme al cliente, fattori entrambi fondamentali per creare un rapporto di fiducia duraturo con il cliente, la cui soddisfazione diventa l’obiettivo principale del nostro lavoro.

ALSA srl fornisce di ricambi delle principali case costruttrici italiane ed estere, organizza corsi tecnici e formativi sull’utilizzo e la manutenzione dei mezzi, offre l’assistenza tecnica garantita sull’intero territorio nazionale. Un servizio a 360° → Vi aspettiamo!

Telefono 334-353.94.81

E-mail alsabusca@gmail.com

Sito internet https://alsanoleggi.com/