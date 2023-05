L’azienda Raineri spa di Chiusanico alla fiera milanese "Tuttofood" con i suoi prodotti

L'azienda Raineri spa di Chiusanico sarà presente a TUTTOFOOD, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare che si tiene a Milano dall'8 all'11 maggio presso il Padiglione/Hall 7, Stand/Booth U21

Globale e innovativa, TUTTOFOOD è il punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage che incontrano in manifestazione i buyer con effettivo potere d’acquisto come distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, Out of Home, chef.

"Perché essere presenti a TUTTOFOOD? Perché - fanno sapere dalla Raineri - questa è una grande e completa manifestazione professionale ,dal forte carattere internazionale ed è rappresentata da espositori provenienti da tutto il mondo".

Si tratta, infatti, un evento che guarda al futuro e sviluppa innovazione in sintonia con i trend di consumo e le dinamiche di mercato.

Una piattaforma di business e contenuti per l’intera food community mondiale, dove la tradizione alimentare incontra l’innovazione; il punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, per scoprire, disegnare e guidare il rilancio del comparto alimentare.