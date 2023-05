Convex Finance (CVX) perde investitori mentre le balene si accaparrano la prevendita di Sparklo (SPRK)

Le criptovalute e gli investitori a lungo termine sono stati entusiasti di sapere che Sparklo integrerà il commercio dell'oro con la tecnologia blockchain. Tuttavia, questo sarà un modo sicuro per risparmiare fondi per il loro futuro. Inoltre, si aprirà loro la possibilità di ottenere tonnellate di reddito passivo. Il progetto Sparklo sfrutta la tecnologia blockchain per consentire agli utenti di commerciare oro, argento e platino utilizzando gli NFT.

Sebbene sia un progetto nuovo, è molto promettente per tutti i suoi utenti e per gli utenti interessati. Si prevede che si posizionerà rapidamente tra le prime 30 monete una volta che avrà raggiunto il mercato delle monete. Scopriamo le misure di sicurezza adottate e confrontiamo le caratteristiche di Sparklo con quelle di Convex Finance (CVX).

Capire Convex Finance (CVX): una criptovaluta con caratteristiche uniche e una recente tendenza al ribasso

Convex Finance (CVX) è una criptovaluta che aiuta le persone a guadagnare denaro. Convex Finance (CVX) ha uno speciale sistema di "boosted curve staking" che permette alle persone di guadagnare di più dai loro investimenti.

Ha anche un modo unico per aiutare le persone a gestire il sistema attraverso un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Tuttavia, questo significa che chi investe in Convex Finance (CVX) può guadagnare senza fare nulla di più.

Il prezzo delle azioni di Convex Finance (CVX) è recentemente sceso in modo significativo. Un tempo valeva molto di più dei 5,27 dollari attuali. Nonostante la perdita di valore, Convex Finance (CVX) è ancora una scelta interessante per chiunque voglia guadagnare con le criptovalute.

Sparklo: rivoluzionare l'investimento in metalli preziosi con NFT frazionati

Sparklo è una piattaforma di investimento innovativa che sta cambiando il modo in cui gli investitori accedono ai metalli preziosi come argento, oro e platino. Grazie al suo esclusivo sistema di NFT frazionati, Sparklo consente agli utenti di investire in beni del mondo reale e di ricevere NFT corrispondenti che possono essere scambiati sulla piattaforma.

Una delle caratteristiche principali di Sparklo è la sua tokenomica. Con un'offerta massima di 1 miliardo di token SPRK, il progetto mira a distribuire i token in modo da sostenere la propria crescita e sostenibilità. La ripartizione della tokenomics prevede che il 60% dell'offerta totale sia riservato alla prevendita, mentre l'8% è riservato ai premi di partecipazione e al marketing.

Inoltre, il 10% è destinato alle quotazioni in borsa, il 9% al team e il 5% al team di consulenza. Questa allocazione strategica garantisce alla piattaforma una liquidità sufficiente a sostenere le sue operazioni, mantenendo al contempo una distribuzione giusta ed equa dei token tra gli investitori.

La prevendita è attualmente nella fase 1 e offre i token SPRK a 0,017 dollari ciascuno, con un bonus del 50% disponibile per i primi partecipanti. Per usufruire di questo bonus, assicuratevi di acquistare la prevendita entro le ore 16:00 del 4 maggio 2023. La Fase 1, che si sta esaurendo rapidamente, consente ai partecipanti di entrare a un prezzo basso e di raccogliere significativi frutti in futuro.

La prevendita di Sparklo rappresenta un'opportunità significativa per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai metalli preziosi attraverso le criptovalute.

Con un team dedicato e misure a lungo termine come la liquidità bloccata per 100 anni e i token del team bloccati per 1.000 giorni, Sparklo offre una promettente opportunità di investimento con un elevato potenziale di crescita.