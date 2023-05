Marketing cartaceo: cos'è, vantaggi e metodi

Il marketing cartaceo non è altro che una particolare forma di pubblicità che si basa sull’utilizzo di materiali cartacei come ad esempio brochure, cataloghi e poster.

Questa forma di marketing può essere utilizzata in vari modi, attraverso il posizionamento in cassetta postale dei volantini, con la consegna manuale di flyer attraverso promoter, etc…

I vantaggi collegati al marketing cartaceo sono numerosi, tutti da scoprire in maniera più approfondita, per capire nel dettaglio le potenzialità di questa tattica pubblicitaria.

Tutti i vantaggi del marketing cartaceo

Uno dei vantaggi più importanti del marketing cartaceo è la possibilità di raggiungere un vasto pubblico in modo diretto e personalizzato.

Inoltre, la distribuzione di materiale cartaceo può essere relativamente economica rispetto ad altre forme di pubblicità come la televisione o la radio. Basti pensare che si basa sulla distribuzione di promozioni su carta, spesso inserite in bustine di carta per proteggere meglio il contenuto o con depliant che indicano in maniera molto dettagliata i prodotti o i servizi venduti. Tutti strumenti dal basso costo di fabbricazione.

Tra i lati meno apprezzati di questa particolare tipologia di marketing, vi è l’aspetto poco ecologico rispetto ad altre forme di pubblicità, a meno che non ci si rivolga a professionisti del settore cartaceo che sono soliti produrre prodotti con materiale riciclato.

In sintesi, il marketing cartaceo può essere una forma efficace di pubblicità per promuovere prodotti o servizi, tuttavia è importante utilizzarlo in maniera strategica e responsabile, cercando di ridurre l'impatto ambientale e garantendo la massima efficacia nella promozione dei propri prodotti o servizi.

Come fare marketing pubblicitario con successo?

Per fare marketing cartaceo in maniera vincente, è importante adottare determinate strategie.

Prima di tutto, è fondamentale conoscere il proprio target, capire i suoi interessi, le sue esigenze e le sue abitudini di acquisto. In questo modo è possibile creare un messaggio pubblicitario coinvolgente e basato sulle reali necessità dell’utente.

Altro passaggio importante è avere un design accattivante, che ricordi il brand rappresentato, attraverso colori, font e immagini significative. Basti pensare che le buste di plastica in cui vengono inseriti i prodotti alla cassa del supermercato, sono un classico esempio di design studiato a tavolino da professionisti del settore marketing cartaceo.

Segue poi lo studio del valore aggiunto da offrire al pubblico, ad esempio offerte speciali, sconti, omaggi o contenuti informativi interessanti. In questo passaggio è necessario essere creativi, così da rendere il materiale pubblicitario originale e creativo.

Coerenza e obbiettivi precisi

In tutti questi step, essere coerenti è fondamentale, in modo che lo stile aziendale rimanga sempre uniforme, sia a livello visivo che pratico. Tutto questo trasmette, nel pubblico, un senso di affidabilità e serietà.

Ultimo passaggio da rispettare, è la distribuzione mirata del materiale, scegliendo i luoghi e i momenti di distribuzione più giusti. Ad esempio in occasione di eventi specifici o in luoghi frequentati dal target di riferimento.

Ovviamente, non deve mancare il supporto di esperti del settore pubblicitario, a partire dal Marketing Specialist fino ad arrivare alle ditte che si occupano della stampa dei materiali cartacei.