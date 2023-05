Saluzzo, cambio di location per “Dosaggio ormonale”: va in scena al Magda Olivero

A causa di previsione meteo avverse, lo spettacolo “Dosaggio ormonale” sarà in scena domenica 7 maggio alle 16 al teatro Magda Olivero in via Palazzo di Città e non come previsto a Villa Radicati Belvedere.

Lo spettacolo chiude la terna di spettacoli comici della rassegna ideata da Anna Chiara Busso di Acb Eventi. Rassegna, sostenuta da sette professioniste e imprenditrici saluzzesi che lega teatro, laboratori, oltre ad una mostra e che affronta temi legati al mondo della donna, in alcuni casi vissuti come tabù.

In scena Giuditta Cambieri, eclettica attrice romana in uno spettacolo nel quale travolta da una tempesta ormonale si ritrova a navigare in un mare di “sudarelle” tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione. Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranze naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta.

Ingresso libero con prenotazioni al numero whatsapp 351/9038507. Ancora posti disponibili.