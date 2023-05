Gianna Gancia: “Basta storie! Il Mes va ratificato al più presto”

“Smettiamola di fare tante storie! Il “Mes” (Meccanismo Europeo di Stabilità) va ratificato al più presto perché siamo in Europa”.

Così si è espressa Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, intervenendo all’importante convegno sull’agrobiogas promosso dal Consorzio Monviso Agroenergia, tenutosi ieri al Centro congressi Lago dei Salici di Caramagna Piemonte.

Di fronte ad una platea di rappresentanti istituzionali, di addetti ai lavori e ai vertici delle tre maggiori associazioni del settore, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, Gancia, ancora una volta, è andata controcorrente, smarcandosi da quelle che sono le titubanze del governo e del suo stesso partito sul tema.

Dopo l’approvazione dello scostamento di bilancio, infatti, il nuovo fronte per il governo e la maggioranza è il “Mes”.

L’Italia è il solo Paese a non averlo ancora approvato e dall’Europa sono arrivate nei giorni scorsi forti pressioni, da parte della presidente della Bce Lagarde, dell’Eurogruppo e del direttore del Meccanismo europeo di stabilità Gramegna.

Senza la ratifica italiana il Mes non può entrare in vigore.

Meloni resiste, Lega e FdI vorrebbero evitarlo perché vincola ancora di più il governo al rispetto delle regole europee in economia.

La premier cerca ancora di tenere aperta la trattativa, ma da Bruxelles il messaggio sembra essere chiaro: margini di manovra non ce ne sono.

Si capisce come, in questo contesto, la posizione della eurodeputata cuneese della Lega assuma rilevanza politica, dal momento che risulta essere in controtendenza rispetto a quelle espresse da vari esponenti del suo stesso partito, a partire del segretario federale e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

“Ho avuto discussioni accese con Salvini e Meloni anche sui fondi del Pnrr – ha spiegato Gancia dal palco – ma essendo europeista fino in fondo ed avendo come riferimento il mio conterraneo Luigi Einaudi dico che quelle risorse bisogna prenderle e saperle usare bene perché sono cruciali per il rilancio dell’economia del nostro Paese. Anche per quanto riguarda il Mes io dico che possiamo eventualmente riflettere se vogliamo farvi ricorso o no, ma non possiamo sottrarci alla responsabilità di una sua ratifica. Ne va – ha concluso – della credibilità dell’Italia in Europa”.