Gli azzurri piemontesi “invadono” la convention di Forza Italia a Milano

Grande partecipazione da tutto il Piemonte alla convention di Forza Italia che si è svolta a Milano venerdì 5 e sabato 6 maggio. Oltre 250 i partecipanti.



"È stato un momento molto importante dal punto di vista politico - sottolinea Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale - per fare il punto su molte questioni ed impostare un programma per i mesi futuri, soprattutto in vista dell'election day che si terrà tra un anno. Inoltre la partecipazione con un videomessaggio del leader Silvio Berlusconi, ha suscitato una grande emozione in tutti noi”.



“Con la nostra presenza - conclude Franco Graglia - abbiamo dimostrato che Forza Italia è ben radicata nel nostro territorio e lavora con spirito di squadra per fare sempre di più e meglio. Torniamo da Milano carichi di una nuova energia positiva".