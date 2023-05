Trasferimento sede Farmaè, l’azienda fa chiarezza: “Attività incrementata, necessario sito più grande. Nessuna riduzione del personale"

Dopo la notizia pubblicata nella giornata di ieri, venerdì’ 5 maggio, relativa allo stato di agitazione proclamato dalla Filcams Cgil presso la Farmaè di Bagnolo Piemonte, realtà dove operano circa 50 dipendenti, iniziativa sindacale legata al trasferimento a Nichelino, a circa 50 km di distanza, l’azienda ha diffuso una nota stampa.

"Il trasferimento della sede del magazzino da Bagnolo a Nichelino - scrive l’azienda - risponde a esigenze organizzative e di sviluppo di tale società; l’incremento dell’attività (merito anche del lavoro e della collaborazione dei nostri dipendenti) ha infatti imposto la ricerca di un sito più grande e più moderno."

“Con il trasferimento di sede - continua la nota della Farmaè - non è prevista alcuna manovra di riduzione del personale e che, a conferma della grande attenzione che il Gruppo Farmaè ha nei confronti dei propri dipendenti, è stato proposto, tra l’altro, il trasporto collettivo esonerando così i lavoratori dai costi connessi all’uso dell’auto privata e a rischi della guida."

“L’obiettivo - prosegue la comunicazione - resta quindi quello di mantenere un utile dialogo con il Sindacato, nell’ottica di una collaborazione proficua e duratura e di proseguire un confronto sereno con i lavoratori e le lavoratrici, come sino ad oggi avvenuto."

"La finalità prima ed ultima dell’operato di Farmaè S.p.A. - si legge infine - è quella di rispettare sempre la centralità delle persone tutte. Così sempre ha operato e così sempre sarà.”

La Farmaè, grande realtà con sede a Viareggio, è una società quotata sul mercato AIM e attiva nell'e-retailing (vendita online) di prodotti per la salute e il benessere di tipo parafarmaceutico. Ha completato nel 2021 l'acquisizione di AmicaFarmacia. Attualmente ha sede in via Roma 64.