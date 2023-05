Atletica: a Mondovì andrà in scena un “Meeting di Primavera” dal sapore mondiale

È un “Meeting di Primavera” dal sapore mondiale quello che andrà in scena il prossimo 2 giugno sulla pista “Fantoni-Bonino” di Mondovì. Da quest’anno, infatti, la manifestazione organizzata dall’Asd Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo compie un balzo notevole in avanti ed entra a far parte del calendario internazionale World Athletics.

In lizza ci sono quindi punti IAAF (Federazione internazionale atletica leggera), valevoli per il ranking mondiale – cioè quello che permette la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali - e che inevitabilmente fanno salire l’appeal e il rilievo di questa edizione numero 23.

Fino al 2008 il Meeting si svolgeva tradizionalmente al 1° maggio, poi lo spostamento a giugno e la crescita a vista d’occhio anno dopo anno. L’evento ha raggiunto grandi livelli grazie all’indimenticato Milvio Fantoni, scomparso proprio il 2 giugno del 2017.

L’edizione 2022 si è piazzata al 14° posto tra i migliori meeting in tutta Italia, ma l’obiettivo è quello di scalare la classifica. L’ingresso tra le competizioni World ranking non è l’unica novità di quest’anno perché le gare di velocità e ostacoli faranno parte del circuito High Speed League, una sorta di piccola “Diamond League italiana” organizzata dal blog Queenatletica, che collaborerà con il Meeting di Primavera per implementare la parte legata alla comunicazione web e social.

Sotto l’aspetto logistico, come già gli scorsi anni, il presidente dell’Atletica Mondovì Fabio Boselli ha dato mandato al Comitato organizzatore coordinato Enrico Priale per proseguire nella preparazione, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio di Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì, Coni e il fondamentale supporto della Fondazione CRC e degli sponsor.

Il programma tecnico Le gare vedranno gli atleti misurarsi sulle distanze dei 100 metri piani e 110 ad ostacoli, 200, 400, 800 e 3.000 metri, salto in lungo e il lancio del disco maschile (da sempre una delle prove più spettacolari e dall’alto contenuto tecnico che la pedana monregalese sa regalare) e del giavellotto femminile, new entry del 2023 con alcune prove extra meeting.

Due saranno le gare più “sentite” a cui è stato dedicato un Memorial. Il miglior risultato tecnico ottenuto nei 100 metri porterà all’assegnazione del trofeo in onore di “Milvio Fantoni”, mentre quello degli ostacoli sarà dedicato a “Salvatore Bonino”: due figure storiche dello sport monregalese.

In caso di record Italiano lo sponsor “Acqua S. Bernardo” – da anni fortemente legata la sodalizio monregalese – mette in palio il premio extra da 5.000 euro. La gara dei 100 metri prevede inoltre una classifica combinata con il Meeting “Maurina High Speed League” del prossimo 2 luglio ad Imperia.

Il numero di atleti iscritti al Meeting monregalese si è attestato negli ultimi anni intorno alle 600/700 presenze. Un dato molto importante se si pensa al conseguente numero registrato sulle tribune: circa 5.000 i passaggi medi registrati le recenti edizioni nella giornata di gare.

«La macchina organizzativa è al lavoro già da settimane per assicurare la buona riuscita della manifestazione e portare nomi di spicco a Mondovì: – commenta Enrico Priale – uno sforzo notevole ma che affrontiamo, come sempre, con grande voglia e entusiasmo».

Gli altri eventi In programma sono inseriti due gustosi antipasti: il week end del 20 e 21 maggio andranno in scena a Mondovì i Campionati Regionali Assoluti con al via tutti i migliori atleti piemontesi (tra questi è probabile la partecipazione di Daisy Osakue, dell’astista Great Nnachi e dell’azzurra Agnese Musica), mentre il martedì 30 maggio, al mattino, sarà la volta della giornata finale del progetto AtleticaMente che vedrà in pista oltre 700 studenti delle Scuole medie.