Volley: Final Four Regionale Under 19, Cuneo prova a vincere il titolo per volare alle finali nazionali

Dopo aver conquistato il Titolo Territoriale, il gruppo Under 19 BAM Cuneo ha concluso il proprio girone regionale da primo e disputerà domenica 7 maggio a Volpiano (TO) la Final Four Regionale.

I ragazzi di coach Revelli affronteranno alle ore 10.00 in semifinale a Volpiano, i pari età di Chieri, mentre l’altro scontro diretto sarà tra il Volley Parella Torino e il Sant’Anna nel palazzetto di Settimo Torinese. Nel pomeriggio le Finali, 1°-2° tra le vincenti della mattina nel campo di Volpiano e le perdenti si giocheranno il 3°-4° posto a Settimo.

La squadra che al termine della Final Four Regionale verrà eletta Campione del Piemonte, staccherà l’accesso alle Finali Nazionali in programma dal 22 al 28 maggio ad Agropoli (SA) in Campania.

«Questo è l’appuntamento per cui ci siamo preparati da inizio stagione. Non ci arriviamo al top delle condizioni fisiche, ma abbiamo recuperato tutti i giocatori, quindi questo è un buon punto di partenza. Aggreghiamo per l’occasione atleti che hanno fatto la prima parte di stagione con altre squadre del nostro vivaio, come Falco, Arnaudo, Bellanti e Costanzo. Rispetto agli anni scorsi, l’aver affrontato un campionato di Serie C, ci ha permesso di mettere delle partite nelle gambe e nel carattere che potranno tornarci utili. Il lavoro tecnico si fa in palestra, negli anni passati era l’aspetto mentale a mancarci e aver gareggiato con squadre più esperte ci ha fatto crescere sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare sia in preparazione alla Final Four, sia durante l’anno per arrivarci quindi speriamo di riuscire ad esprimerci al meglio; se così sarà avremo la possibilità di giocarci il Titolo regionale. Chi vincerà lo decreterà il campo!»: coach Francesco Revelli.

Riassunto gare:

Domenica 7 maggio

Volpiano • ore 10.00

BAM Cuneo VS Polisport Chieri

Settimo Torinese • ore 10.00

Volley Parella Torino VS Sant’Anna Volley

Finale 1°-2° posto • ore 15.30

Vincente Volpiano VS Vincente Settimo -> Palazzetto di Volpiano

Finale 3°-4° posto • ore 15.45

Perdente Volpiano VS Perdente Settimo -> Palazzetto di Settimo Torinese

Roster completo: ARMANDO TOMMASO, ARNAUDO FILIPPO, BELLANTI GIOVANNI, BIANCO LORENZO, BISOTTO STEFANO (K), BONIS FABIO, CAVASIN LORENZO, CHIARAMELLO TOMMASO, COPPA ALESSANDRO, COSTANZO ALBERTO, FALCO LUCA, MARINO ANDREA, PARRINI GIULIO, QUINTANI SAMUELE.

I Allenatore REVELLI FRANCESCO

II Allenatore TOMATIS DANIELE

III Allenatore ALIVESI PAOLO