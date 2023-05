Rossana: alla scoperta dei 'Sentieri Percorsi' di borgata Grossa di Lemma

Sabato 27 maggio 2023, a Borgata Grossa di Lemma, frazione di Rossana, si terrà “Sentieri Percorsi”, un laboratorio partecipativo di serigrafia in borgata.



Tema cardine dell’evento sarà il Sentiero, presentato in allargata metafora quale memoria dell’orma impressa, itinerario di opportunità nonché spazio di incontri e relazioni. “Il camminare presuppone che a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi” [Italo Calvino].



La giornata si svolgerà all’insegna della collaborazione e avrà il seguente programma:

Ritrovo ore 10:30 sul piazzale di Lemma, con caffè, per chi desidera, alla storica Trattoria della Posta

Attraversato un breve tratto dei Sentieri della Libertà, si giunge a Borgata Grossa ove si proseguirà sul Sentiero Partigiano. La camminata (1.8 km totali) è semplice, ma richiede calzature adatte.

Picnic collettivo sul “Prato della Resistenza”, in borgata

A partire dalle ore 14:00 Laboratori partecipativi di serigrafia e linoleum: preparazione collettiva del telaio di stampa e personalizzazione di supporti di recupero in carta e tessuto. Portando maglie, borse di tela e fogli si potrà dare loro nuova vita.



Per partecipare gratuitamente all’evento è necessario prenotarsi entro il 17 maggio inviando una mail a info@ecomuseoresistenzacodirosso.com, oppure scrivendo un messaggio al numero 338 2103149 con specificato il numero di persone presenti e la disponibilità a portare supporti di stampa da casa.



L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.