Trattori in piazza Galimberti per celebrare il 'giorno speciale' di Jessica e Andrea

I clacson e quel festeggiare la felicità. Questa mattina, sabato 6 maggio, in piazza Galimberti a Cuneo 12 trattori sono passati uno in fila all’altro, adornati con fiocchi bianchi.



Sul primo la foto di Andrea e Jessica, due bellissimi ragazzi: il loro giorno importante!



Da casa dello sposo a Roata Rossi, passando per Madonna dell’Olmo e Cuneo fino ad arrivare alla Chiesa di San Magno di Peveragno gli amici li hanno accompagnati all’altare, tra lo stupore e i sorrisi di tutti.



Un omaggio all’amore di questi due giovani sposi, ma anche a quel lavoro che è fatto di molte rinunce, oltre che di passione e soddisfazioni. Al trattore, perché non c’era mezzo migliore, simbolo così di legame, nel giorno in cui quello tra Andrea e Jessica è stato commemorato!