Castellar, da domani palcoscenico di centinaia di spaventapasseri

In centinaia animeranno il piccolo borgo di Castellar, tra vigne, orti giardini.

La 29^ edizione della Festa degli Spaventapasseri è al via domani domenica 7maggio fino a domenica 14 maggio.

Da settimane vengono consegnati centinaia di spaventapasseri agli organizzatori, arrivati da tutto il Piemonte e anche da fuori regione.

L’associazione culturale “Lo Spaventapasseri”, il “Comitato del Forno” e la Fondazione “Bertoni” propongono un programma di divertimento, cultura, tradizioni, enogastronomia, teatro, laboratori.

Nuove collaborazioni caratterizzano questa edizione: con il “Gruppo FAI giovani Saluzzo” per le visite guidate alla cappella di S. Ponzio, la “Compagnia del Buon Cammino” per un trekking tra gli Spaventapasseri, la Comunità Cenacolo” per la creazione dei gadget offerti a chi porta uno spaventapasseri.

Tanti nuovi artisti si esibiranno tra le vie di Castellar con attività dedicate a grandi e piccini, all’insegna dell’inclusione e della socialità.

"Come sempre,- sottolineano gli organizzatori - moltissime persone si sono messe in gioco e hanno creato delle vere e proprie opere d’arte... privati, case di riposo, centri assistenziali, scuole, associazioni. “Costruire uno spaventapasseri non è solo riempire abiti vecchi con paglia e fieno, ma è creare una nuova identità, un simbolo di protezione pacifica e cordiale. Costruire uno spaventapasseri per Castellar è partecipazione, unione, condivisione... tutti insieme per un unico fine! Ogni Spaventapasseri racconta una storia e Castellar diventa il suo palcoscenico... Grazie a chi ha voluto raccontarci la sua storia.

Domenica 7 maggio “ Trekking degli spaventapasseri “ con la Compagnia del Buon Cammino , ritrovo alle 9,30 dal municipio, laboratori di lettura per bambini, e cinema per adulti, laboratori musicali.

Con il gruppo Giovani FAI Saluzzo si andrà alla scoperta di un tesoro d'arte quattrocentesca immerso nei frutteti della Valle Bronda.