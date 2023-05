tabUi da record: mappati oltre 220 comuni solo in Italia

La crescita parte dal Piemonte, luogo di nascita di tabUi, App di realtà aumentata nata nelle Langhe e che ora non ha più confini: solo oltre 220 i comuni mappati, un circuito speciale che permette a ogni utente di programmare un percorso attraverso le eccellenze di ogni zona. Sono “tabUiati” il 3% dei comuni italiani, il 20% dei piccoli centri piemontesi e uno Stato (San Marino) in una rete della bellezza che collega i Distretti del commercio, le Unioni Montane, i Distretti urbani e i borghi spingendosi fino alla Valle d’Aosta e alle Marche.

Un nuovo modo di sportarsi

Il segreto del successo sta anche in un nuovo tipo di turismo che si sta affermando, quello di prossimità. Spiega Giorgio Proglio, ceo e fondatore di tabUi: "Le persone tendono a spostarsi non oltre i 50 chilometri, spesso viaggiano in maniera non organizzata, cercando posti o attrazioni a misura di bambino e di famiglia. Stiamo lavorando per fornire servizi e aree che valorizzino un turismo più lento, economico e sostenibile portando avanti progetti dedicati ad ogni singolo territorio ma che confluiscano in una regia digitale unica, quella di tabUi App. Stiamo avendo confronti interessanti con il Ministero del Turismo attraverso il suo ministro Daniela Santanchè con la quale abbiamo avuto un incontro molto costruttivo".

Il bilancio e le attività per il futuro

Le novità per tabUi non finiscono qui e riguardano anche il futuro: venerdì 5 maggio, il castello di Grinzane ha ospitato prima l’assemblea privata dei soci e poi quella pubblica con gli stakeholder del territorio durante le quali sono stati presentati i dati del bilancio e si sono gettate le linee guida per il futuro.

Aggiunge ancora Proglio: "I numeri raccontano di un’azienda in salute e in crescita, dal punto di vista dei download, degli accessi e del fatturato. E questo porterà a un secondo round di crowdfunding a soli 15 mesi dal primo per permettere investimenti significativi in un momento particolarmente favorevole per il nostro progetto. Il 2022 è stato un anno da incorniciare, le nostre collaborazioni sono sempre più prestigiose, come dimostrano gli accordi con Moovit, leader della mobilità, Moby Lines e Satispay, senza dimenticare che siamo diventati l’App dei Paesaggi Unesco vitivinicoli del Piemonte di Langhe, Roero e Monferrato".