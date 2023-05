Per cause in via di accertamento, del fumo si è sviluppato nella notte negli uffici del distributore Eni in via Torino a Fossano.

L'allarme è scattato intorno alle 2 di domenica 7 maggio.

In seguito della segnalazione da parte di passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano.

L'area è stata messa in sicurezza.