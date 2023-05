“Ci vediamo in Giro”: l’emozione e la straordinaria bravura di Fabrizio Bosso al Politeama di Bra

“È un onore essere qui a suonare per voi!” Ha detto Fabrizio Bosso. La città di Bra ieri sera, sabato 6 maggio, ha ospitato uno straordinario appuntamento musicale.

Dopo i ricordi dei vecchi campioni e le emozioni raccontate dai grandi film sulle due ruote, “Ci vediamo in Giro”, la rassegna di eventi organizzati dal Comune e dal Comitato organizzatore per il Giro d’Italia (tappa Bra-Rivoli del 18 maggio), ha visto protagonista al teatro Politeama Boglione il Fabrizio Bosso Quartet.

Ad introdurre il concerto sono stati Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale della città di Bra, e Sandro Stevan, presidente del Comitato tappa Bra-Rivoli, che hanno tenuto a sottolineare l’importanza degli eventi organizzati ed a ringraziare in modo particolare Fabrizio Bosso. Una sala gremita, che ha visto la presenza del sindaco di Bra Giovanni Fogliato, come anche di sindaci ed amministratori dei paesi limitrofi.

“Avevo cinque anni quando ho iniziato a suonare - racconta Bosso - e ricordo che già intorno ai 10 anni pensavo che potesse essere il mio lavoro. Ci credevo molto, ho sempre creduto nella musica. Naturalmente poi ci è voluto molto studio, però non ho mai pensato di fare altro.”

Attraverso una selezione di brani tratti da un ampio repertorio, dalla fine degli anni sessanta fino all’ultima pubblicazione discografica del 2004, il grande trombettista e compositore torinese ha reso omaggio al suo più grande idolo: Stevie Wonder.

La musica vissuta nel profondo, oltre ad essere frutto di impegno, dedizione e parecchio studio. Nell’ammirare Fabrizio Bosso, si coglie infatti l’intensità, quanto essa percorra ed è in ogni parte del suo corpo: nei movimenti, nello stare di fronte al pubblico e, nello stesso tempo, essere così in intimità con la sua tromba, in quel tenere gli occhi chiusi lasciandosi trasportare, nel riuscire così bene ad esaltare le intensità, musicali come anche emotive. Un tempo che ieri sera al Politeama si è come fermato, oltre il tempo che scorre, e che di esso ha espresso la preziosità.

L’omaggio a Stevie Wonder è stato delicato, appassionato e riconoscente. Sul palco, insieme a Fabrizio Bosso, si sono esibiti Nicola Angelucci alla batteria, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Questi quattro musicisti suonano insieme da circa 8 anni, in una sincronia perfetta fatta di sguardi, reciprocità ed ascolto profondo.

Un lungo, emozionato applauso al termine del concerto. Due signori hanno gli occhi lucidi, più di tutti gli altri: sono la mamma ed il papà di Fabrizio Bosso.