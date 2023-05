Proposte e idee per trascorrere questa domenica con tempo incerto nella Granda

Tante le iniziative in calendario per oggi, domenica 7 maggio, tra fiere primaverili, appuntamenti enogastronomici, spettacoli, musica e castelli da visitare.



A causa del maltempo alcuni eventi organizzati per questa domenica potrebbero subire variazioni nei programmi: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Fiere e manifestazioni

Nel mese di maggio, torna la “Festa degli Spaventapasseri” e il piccolo borgo di Castellar, Saluzzo, si anima di personaggi buffi e stravaganti: non c’è casa, vigna, orto, prato o cortile che non ospiti uno spaventapasseri realizzato con i materiali più disparati. Durante la manifestazione sono stati organizzati spettacoli d’intrattenimento, laboratori manuali dedicati ai più piccoli, mostre. Gli spaventapasseri faranno la loro comparsa oggi, 7 maggio, e il prossimo fine settimana di festa. Questa domenica la Compagnia del Buon Cammino organizza, con partenza alle 9.30 dalla piazza del municipio, un trekking tra gli spaventapasseri e sulla collina di Castellar, con possibilità di pranzare insieme. La cantina del Pelaverga sarà aperta durante tutti i giorni di festa per offrire percorsi di degustazione, mentre gli amanti della cultura potranno passeggiare fino alla cappella di San Ponzio, tra le campagne verso la Morra, per approfittare delle visite guidate curate dal gruppo Giovani del Fai di Saluzzo. Info: www.spaventapassericastellar.it/la-festa



Entrano nel vivo gli appuntamenti primaverili di Pian Munè. La località turistica sulle alture di Paesana propone per oggi, domenica 7 maggio, il laboratorio per bambini con Barbaluc il cantastorie e la sua ghironda. Orari 11, 12,30, 14. Info: www.pianmune.it



Questo fine settimana a Castino torna la Festa del fiore. Oggi ci sarà il mercato di fiori e piante, artigianato e hobbistica. Si potranno visitare le mostre d’arte legate ai fiori, esposizioni di auto, moto d’epoca e macchine agricole. Da mezzogiorno si potrà pranzare nei ristoranti del paese o mangiare le friciule della Proloco e il panino degli Alpini. Musica con le Voci dell’alta Langa, il gruppo folcloristico Pijtevarda e la Marciapè street band. Alle 16, ci sarà la sfilata dei bambini, seguiti dagli sbandieratori e dai musici del borgo Santa Rosalia di Alba. Aperti il banco di beneficenza e il luna park. È previsto il servizio navetta gratuito. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocodicastino



Fino a questa domenica Polonghera celebra due specialità tipiche: l'agnolotto e il canestrello. Le giornate di festa saranno anche l'occasione per far conoscere, riscoprire e valorizzare il territorio polongherese, oltre che per le sue tradizioni gastronomiche, per tutto quello che ne fa parte. Sono in programma la sfida di pittura tra il parroco e il sindaco, la presenza del parco a tema sport d’altura del Primo Reggimento artiglieria da montagna dell’Esercito Italiano, una mostra di abiti da sposa, un torneo di calcio giovanile e un raduno di Vespa nelle Terre di Mezzo. Presso il Palazzo Comunale sarà visitabile la Mostra delle Arti Polongarie: "La terra, l'acqua e l'uomo: un modello di ecosistema". Oggi il pranzo sarà servito alle 12.30 e la cena alle 20. seguirà la serata danzante. Info e programma completo: www.facebook.com/proloco.polonghera.3



Oggi, domenica 7 maggio, è in programma “Chanten Dapè Lu Furn”, una giornata di convivialità e canti mentre si sforna il pane nel forno comune di Ruata Valle a Stroppo. Ritrovo alle 9.30 a borgata Paschero e passeggiata sul sentiero di San Peyre per arrivare a Ruata Valle. Alle 11 ci sarà la possibilità di visitare la chiesa di San Peyre, alle 12 cottura del pane all’antico forno di Ruata Valle, alle ore 13 pane, salame, formaggio offerti dalla Proloco e canti spontanei.

Info: www.facebook.com/ProlocoStroppo



Il fine settimana porterà a Saluzzo manze e torelli di razza piemontese, bovini e frisone in occasione della Mostra Provinciale Bovini di Razza piemontese, alla 19ª edizione, e della 52ª Mostra provinciale Bovini di Razza frisona. All’interno di questo importante evento, torna la tradizionale “rudunà”, prologo della salita agli alpeggi degli allevatori. Questa domenica proseguirà la manifestazione dedicata ai capi di razza piemontese e frisona, alle 13 ci sarà il pranzo per allevatori e visitatori, a seguire premiazioni e sfilata. Chiusura della mostra alle 17. Info: https://fondazionebertoni.it/2023/04/28/sabato-6-maggio-ore-17-a-saluzzo-torna-la-ruduna



Questa domenica a Marene appuntamento, per chi ha acquistato il biglietto, con "Stradegustando", passeggiata enogastronomica tra i territori rurali marenesi alla scoperta delle tipicità locali. Il percorso è di circa 9 km con 7 tappe nelle cascine locali per degustare i prodotti del territorio e la razza bovina bianca piemontese. Un ricco menù da assaporare: dalla battuta al coltello con i "sarsèt" alla tagliata di manzo, i formaggi e naturalmente i migliori vini piemontesi.

Info: www.stradegustando.it, aggiornamenti www.facebook.com/stradegustando



A Priocca oggi, 7 maggio, è in programma la Fiera di primavera e del vino nuovo con bancarelle, esposizioni, musica ed intrattenimenti. In mattinata è prevista la partenza per una camminata, alle 10 ci sarà la sfilata con la banda “La Bersagliera” di Tonco.

Alle 12 ci saranno musica in piazza e il grande spettacolo inaugurale. A seguire pranzo presso il padiglione gastronomico e presso i ristoranti del paese. Nel pomeriggio si esibiranno gli sbandieratori e i musici del Borgo Moretta di Alba e ci sarà il concerto del gruppo musicale “I Divina”. Canti popolari per tutta la durata della fiera con il gruppo musicale folkloristico itinerante “Alex e la Band”. Per le vie del paese saranno presenti banchi selezionati, fiori, esposizioni, collezionismo, produzioni tipiche e biologiche, meccanizzazione agricola, rappresentazioni di antichi mestieri. Presso la Sala del Consiglio sarà possibile visitare la mostra micologica funghi e tartufi di Langhe e Roero. Info: www.comune.priocca.cn.it/it-it/home



Questa domenica a Cherasco è in programma il secondo mercato dell'antiquariato del 2023, con centinaia di bancarelle dislocate lungo le vie del centro storico cheraschese, tra le antiche mura di palazzi storici e giardini fioriti, che propongono oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato. Anche in questo mercato, sulle bancarelle si troverà di tutto, dai mobili alle suppellettili, dai libri e stampe agli strumenti da lavoro, agli abiti e accessori vintage, ai dischi, alle ceramiche e vetri e tanto altro ancora. Per tutta la giornata si respirerà un’atmosfera d'altri tempi. Il centro sarà chiuso al traffico automobilistico dalle 7 alle 18.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

Oggi ci sarà il Mercatino dell'antiquariato e artigianato anche nel centro storico di Mombarcaro e a Neive. Per essere aggiornato sui mercatini di Piemonte e Liguria vai su: www.cuneomanifestazioni.it



Un fine settimana immersi nella natura, meteo permettendo, con la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, 26 aree ricche di biodiversità e di ambienti mozzafiato, dal Piemonte alla Sicilia, gestite dall’Associazione in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti privati.

La Riserva naturale Crava Morozzo ha un ricco programma per i festeggiamenti passeggiate, attività per bambini, mostre, laboratori e un mercatino. Tutte le attività sono gratuite

Info e programma completo: www.facebook.com/oasi.crava

In caso di maltempo le attività della domenica saranno rimandate alla settimana successiva. Si consiglia di contattare il recapito indicato per conferma dell’evento.



Questa domenica a Bra è in calendario “Bicincittà Special Edition” pedalata promossa dalla Uisp in collaborazione con la Città di Bra. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi organizzati in città in vista della tappa Bra – Rivoli del Giro d’Italia del 18 maggio. Il ritrovo è fissato alle h. 9.00 davanti al Comune in piazza Caduti per la libertà con partenza intorno alle h. 10.30. Il tragitto di circa 13 km si snoderà per le vie di Bra e in periferia con rientro previsto indicativamente alle h. 11.30/12.00 sempre davanti al Comune. Agli iscritti verrà regalata una t-shirt, ci sarà un ristoro a metà percorso presso il circolo di Bandito e alla fine un piatto di pasta delizierà tutti i partecipanti.

Info: www.turismoinbra.it e www.facebook.com/ComuneBra



Oggi, 7 maggio, è in programma Agridomenica in Fattoria nelle campagne buschesi presso l'Agricaseificio La Capanna dove Ilaria e Chiara allevano con passione le capre Saanen. Dalle ore 10.30 visita all'azienda, laboratorio caseario per adulti e bambini e pomeriggio con i giochi di una volta. Ciascun partecipante potrà comporre il pranzo acquistando i prodotti direttamente dalle aziende agricole presenti abbinate al pane cotto in mattinata nel forno a legna. Appuntamento in frazione San Barnaba a Busca. Info: www.facebook.com/Ecomuseoterradelcastelmagno



Questa domenica, 7 maggio, alle ore 17 presso i giardini della Stazione ferroviaria di Vernante verrà inaugurato il nuovo Pinocchio gigante, opera di Barba Brisiu, dedicato al compianto Meo Cavallera uno dei due illustratori che, con Carlet – Bruno Carletto -, per oltre 30 anni si è prodigato nella realizzazione dei Murales di Pinocchio sulle facciate delle case, rendendo Vernante quel luogo fiabesco oggi visitato da migliaia di turisti ogni anno.



A Borgo San Dalmazzo oggi è in programma la Passeggiata partigiana che si snoderà lungo le vie di Borgo San Dalmazzo a partire dalle 15.00 per riscoprire e rendere memoria ai luoghi cittadini che ricordano episodi della nostra Resistenza, a cura del Prof. Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo



A Ormea è in calendario il secondo fine settimana all'insegna delle Erbe di Primavera dove ci saranno incontri a tema e passeggiate immersi nella natura. Oggi, da Piazza della Libertà alle 9.30

è in programma "Il Giro delle Erbe", escursione con la guida Anna Calzia. In via Bassi, presso le Scuole Vecchie alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro "Vento alto" di Marco Bertolino.

Le attività aderenti vi proporranno piatti, aperitivi e cocktail a base di Erbe di Primavera.

Info: https://ormea.info e www.facebook.com/ormea.info

Spettacoli e musica

Ad Alba nel fine settimana è in programma il Festival Ën-Pì. Oggi è in programma la passeggiata urbana sui luoghi simbolo della Resistenza. Sono previsti tre turni, alle 10, alle 10.30 e alle 11: la partecipazione è gratuita e occorre prenotarsi su www.enpifestival.com. Con partenza in piazza Risorgimento, si proseguirà nei luoghi che ricordano la Resistenza. Per i più piccoli è prevista un’attività collaterale. Info: www.facebook.com/enpifestival



In questo fine settimana Cuneo ospita la tredicesima edizione del festival di arte di strada Shakabum Day organizzato dall’associazione culturale Geghebaba con la direzione artistica di Juriy Longhi: sono previsti spettacoli che spazieranno dall’arte circense alla pittura e dalla musica dal vivo alla slackline, con l’esibizione di talenti locali ed artisti affermati a livello nazionale e internazionale. La manifestazione si svolgerà in via Roma, tra piazza Galimberti e piazza Torino, e piazza Boves (in caso di maltempo in piazza Seminario).

Info: www.facebook.com/shakabumday



A Bra lo spettacolo Un trolley pieno di magia, andrà in scena questa domenica, 7 maggio, alle 16.30 nella sala Giovanni Arpino con ingresso libero. Sul palco per una breve esibizione ci saranno anche gli ospiti della comunità Aurora di Pollenzo, di casa Maria Rosa di Alba e La Rocca di Bra, strutture residenziali gestite dal progetto Emmaus. “I ragazzi del trolley” è un’idea della stessa cooperativa per offrire l’opportunità alle persone con disabilità di viaggiare e uscire dalla quotidianità residenziale. Info: www.facebook.com/coopprogettoemmaus



A Bra sarà un concerto per “choro et organo” ad aprire, oggi alle 21, il Mousikon festival. Nella chiesa barocca della Trinità (più nota come Battuti bianchi), che ospita un pregevole organo Vegezzi-Bossi recentemente restaurato. L’organista Andrea Gabrieli proporrà una “Missa cum iubilo in gregoriano, con i tropi della Messa per organo” alla quale parteciperà il coro Haec dies di Alba. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it



Al via la seconda edizione di "Esperienze Artigiane sul Palco”. Questa domenica, presso l’azienda Devalle Marmi di Dogliani, a partire dalle 17.00, si esibiranno nello spettacolo “La luce della luna” Rita Marcotulli (pianoforte) e Bebo Ferra (chitarra), tra i più talentuosi artisti jazz italiani contemporanei. Iniziativa gratuita a prenotazione obbligatoria.

Info e iscrizioni su: https://creatoridieccellenza.it



La musica come strumento di inclusione per tutti. Un concerto davvero unico nel suo genere, con artisti dai 5 ai 70 anni, sarà ospitato a Mondovì nella cornice della sala Ghislieri di Piazza oggi, domenica 7 maggio. Si tratta dell'orchestra "Crome in movimento", nata nel 2014 con l'obiettivo di portare la musica nei cuori delle persone, facendo suonare insieme persone di età diversa e con disabilità. Una scommessa vincente che ha dato vita a un progetto che negli anni ha portato il gruppo a crescere fino alla realizzazione di un cd. Il concerto, a ingresso libero si svolgerà alle 17. Dirige l'orchestra Valentina Facelli.

Cultura, castelli aperti, musei e mostre

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori.

Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Busca il Castello del Roccolo, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale, A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



Ha riaperto al pubblico dalle 10 alle 19 il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Info ed eventi: www.fortedivinadio.com e www.facebook.com/fortedivinadio



A Busca oggi, 7 maggio, riaprono al pubblico il Castello e Parco del Roccolo, visitabili nelle prime e terze domeniche da maggio a ottobre. L’ingresso al maniero ottocentesco sulla collina, dalle 14.30 alle 19, è a pagamento e comprende la visita guidata senza necessità di prenotazione. Info: www.castellodelroccolo.it. Sempre oggi, con ingresso gratuito dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà aperto anche il Parco-Museo dell’Ingenio, con la collezione di macchinari agricoli e industriali d’epoca, insieme alle creazioni al tombolo della maestra merlettaia Ombretta Audisio. Nel parco è possibile scoprire i suoi guardiani di legno a bordo del trenino.

Info: www.ass-ingenium.com



Da questo fine settimana, il Filatoio di Caraglio riapre al pubblico. Edificato tra il 1676 e il 1678, è il più antico setificio rimasto in Europa, tra i pochi in Italia ad essere stato recuperato con finalità museali ed espositive. Da fabbrica di seta un tempo, si è trasformato in fabbrica culturale, oggi insostituibile testimone di questo recente passato. Ad accompagnare le persone alla scoperta del setificio, della sua storia e dei suoi macchinari saranno le guide di EmotionAlp.

Info: www.filatoiocaraglio.it



Regalmente Rosa festeggia l’arrivo del mese di maggio al Castello Reale di Govone. La storica manifestazione si trasforma in un intero mese di eventi per celebrare la primavera e il fascino dei giardini storici impreziositi dalla fioritura delle rose antiche. Oggi, domenica 7 maggio, si terrà un concerto della stagione musicale e le sale del castello si animeranno grazie alla rievocazione storica settecentesca a cura dell’Associazione Culturale “Le vie del Tempo.” Si rivirà il tempo dei conti Solaro di Govone, i loro rapporti con i grandi architetti dell’epoca e i filosofi francesi, inebriati dal Maestro Profumiere. L’evento è compreso nel ticket di ingresso al castello. Info: www.castellorealedigovone.it/regalmente-rosa-2023



Questo fine settimana è in programma l’inaugurazione del polo artistico e culturale di San Martino a Gorzegno. Oggi, alle 10, è prevista la prima passeggiata guidata lungo il nuovo sentiero Scorci d’alta Langa. Alle 15 sarà la volta del convegno “Interpretazione del paesaggio. Al termine, ristoro con prodotti locali ed esibizione di balli e acrobazie aeree. Info: www.castelliaperti.it/it/news/item/a-gorzegno-nasce-il-nuovo-polo-artistico-culturale.html



A Bra ha riaperto al pubblico la Zizzola. Sarà possibile visitare il museo ospitato all’interno del monumento e il parco dalle 10 alle 18 con orario continuato il sabato e la domenica. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it



La mostra “La Bicicletta” fino al 28 maggio è ospitata all’interno di Palazzo Mathis a Bra. L’esposizione è dedicata alla collezione privata di Luciano Cravero, che fin dalla giovinezza si è dedicato con grande impegno nella salvaguardia e diffusione del patrimonio storico del ciclismo. Oltre alle immancabili bici da corsa e a cimeli legati al Giro d’Italia come la prima maglia rosa risalente agli anni Trenta, tra gli oggetti esposti ci saranno le curiose biciclette legate agli antichi mestieri come quella del vecchio macellaio o quella da Bersagliere. Inoltre, una sala sarà interamente dedicata alla “penna” braidese Giovanni Arpino. Info: www.turismoinbra.it



A Saluzzo questa domenica la storica dimora di via San Bernardino, Villa Belvedere già Radicati, riaprirà le proprie porte al pubblico. Con l’arrivo della bella stagione i visitatori torneranno ad esplorare il giardino e le stanze della villa, con orario 10-13 e 14-19. Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro a visitatore; 3 euro per gruppi scuole, ragazzi dai 10 ai 17 anni e over 65.

Oggi, domenica 7 maggio, alle 16 ci sarà lo spettacolo “Dosaggio ormonale” di Giuditta Cambieri al Teatro Magda Olivero. Ingresso gratuito con prenotazione.

Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo



START presenta “La città svelata”, un fine settimana dedicato unicamente a Saluzzo, per scoprire o riscoprire la città, camminando e curiosando tra cortili, palazzi e giardini, liberamente o accompagnati. Sarà aperto anche il giardino di Casa Garnero, all’inizio dell’antica via Pusterla, una delle più caratteristiche della città. Saranno accessibili siti non aperti al pubblico o poco conosciuti come il Giardino del Palazzo Marchesi del Carretto, la Scuola APM-Monastero dell’Annunziata, il Palazzo delle Arti Liberali e la Casa della Chiesa. Questi siti saranno visitabili solo su prenotazione.

Info: https://fondazionebertoni.it/2023/04/26/la-citta-svelata-_-6-7-maggio-a-saluzzo



A Bagnolo con il mese di maggio si può visitare il rigoglioso e secolare parco del castello dei Conti Malingri che, in questa stagione, mostra le sue spettacolari fioriture. L’apertura interesserà solo la domenica a partire da oggi, poi domenica 14 e infine domenica 21 maggio. Il parco storico è aperto pochi giorni all’anno con ingresso a pagamento, mentre la passeggiata sul "Sentiero dei Rododendri”, che si trova attorno al castello, e regala una visuale unica sulla valle del Po, è aperta a tutti. Info: www.castellodibagnolo.it/eventi



È stata allestita una nuova mostra nella galleria Casa Francotto a Busca, visitabile fino al 28 maggio, con il titolo “Libere espressioni d’arte”. Espone un interessante gruppo di artisti, per un evento curato da Fernanda Prudenzano di Art en Ciel. L’orario di apertura venerdì, sabato e domenica dalle ore 15,30 alle 19. Ingresso libero. Nei sabati di apertura, dalle ore 16 si terranno le demo-performance gratuite da parte degli amici-artisti, grandi acquerellisti internazionali, che daranno prova della loro maestria di fronte al pubblico. Info: www.comune.busca.cn.it



Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 4 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Cherasco da non perdere è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco.

Info www.museodellamagia.it



Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, è visitabile in questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.

Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.