Saluzzo: è sempre una emozione il passaggio della "rudunà" in pieno centro

Applausi e suono dei campanacci, “i rudun” al collo delle mucche, si sono intrecciati.

Tra due ali di folla è sfilato ieri pomeriggio, sabato 6 maggio, l’orgoglio margaro. Una tradizione che si è rinnovata nel centro di Saluzzo, accogliendo lo spettacolo country ed emozionante della transumanza con la rudunà, prologo della salita agli alpeggi degli allevatori del territorio.

Un centinaio gli animali, partiti dal foro Boario guidati dai loro margari, tra cui molti giovani e giovanissimi dal tratto fiero per la scelta di questo lavoro. In corso Italia, in pieno centro nel momento dello shopping, hanno rinnovato, con suoni e gestualità i riti tipici della campagna e della montagna e quelli secolari della migrazione per la stagione estiva, dalle stalle della pianura agli alpeggi.

La rudunà si è svolta in concomitanza con la 19ª edizione della Mostra Provinciale Bovini di Razza piemontese e la 52ª Mostra provinciale Bovini di Razza frisona dal 5 a oggi domenica 7 maggio 2023 presso il Foro Boario.

Un gesto della tradizione che Saluzzo ha voluto recuperare.

La città si fa infatti tappa per i margari che negli spazi del Foro Boario organizza un’ultima festa di saluto, prima della lunga estate in alta montagna.

I campioni della mostra

La passerella della XIX edizione della Mostra Provinciale Bovini di Razza piemontese ha decretato i migliori allevatori e assegnato premi ai migliori animali.

Campione assoluto per la categoria tori: Dingo di Franco Dalmasso di Saluzzo, mentre la riserva di campione è Ercole di Giovanni Rinaudo di Fossano.

Per la sezione torelli: il campione Junior è Figo di Giovanni Dalmasso di Crissolo – la riserva è Fokino della azienda agricola Delsoglio f.lli s.s di Fossano.

Le campionesse star ella mostra, per la sezione vacche, vede sul podio come campionessa assoluta: Europa di Dalmasso Giovanni di Crissolo, riserva campionessa Carbona dello stesso proprietario.

Per la sezione manze la campionessa junior è: Fragola di Franco Dalmasso di Saluzzo, la riserva è Gigia, ancora dei fratelli Delsoglio Fossano.

Migliori allevatori dell’edizione 2012 che si è svolta al Foro Boario sempre con grande partecipazione degli addetti ai lavori, ma anche di pubblico, sono al primo posto: Franco Dalmasso di Saluzzo con 40 punti, al secondo posto Giovanni Dalmasso di Crissolo con 34 punti, al terzo posto con 20 punti, l’azienda Delsoglio di Fossano