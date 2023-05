Una festa... “Per Villanova” con il candidato sindaco Michele Pianetta [VIDEO]

È stata davvero una festa “Per Villanova”, quella di ieri sera, sabato 6 maggio all'area commerciale dell'Annunziata. Tante famiglie con bambini, giovani e meno giovani si sono dati appuntamento per incontrare il candidato sindaco Michele Pianetta e i componenti della sua lista.

“Una bella occasione di incontro ad una settimana dalla fine della campagna elettorale per ringraziare tutte le persone che ci stanno accompagnando in questo cammino – ha commentato il candidato sindaco Michele Pianetta -. Vogliamo partire da condivisione e confronto, mettendo in fila le priorità senza fare promesse irrealizzabili ma puntando molto sulla concretezza”.

Soddisfatto della squadra che si è presentata ai cittadini: “Una squadra fantastica di persone entusiaste e detrminate che credono nel bene di Villanova. Le ringrazio tutte di cuore perchè stiamo facendo un bellissimo cammino insieme”.

I componenti della lista "Per Villanova" a sostegno di Michele Pianetta: Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo); Ornella Ambrogio in Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio); Cristina Fenoglio, (24 anni, addetta all'accoglienza); Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore); Sabrina Gasco in Cedro (51 anni, educatrice professionale); Fabiola Himci (46 anni, insegnante); Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile); Andrea Orsi (40 anni, commercialista); Fabrizio Prato (53 anni, geometra libero professionista); Guido Preve (71 anni, pensionato); Cristina Ramondetti in Marchisio (44 anni, insegnante); Claudia Vignolo in Bongiovanni, (59 anni, casalinga e scrittrice).

Per proposte di incontro e suggerimenti, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti quotidiani sulle diverse iniziative.