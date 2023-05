Ottimo successo per il concorso indetto da Ascom Fossano "Uno scontrino per la scuola 2022/23"

Si è conclusa con uno splendido successo di partecipazione l'edizione 2022/23 di "Uno scontrino per la Scuola".

Fortemente voluta da Ascom Fossano e dal presidente Giancarlo Fruttero, l'iniziativa ha visto impegnati gli istituti fossanesi in una scelta consapevole dei punti vendita di prossimità, in un ottica di sostegno della propria comunità e dei commercianti e anche della legalità delle attività di acquisto.

Il progetto/concorso è consistito nel raccogliere presso i propri plessi di appartenenza dal 24 ottobre 2022 al 21 gennaio 2023 tutti gli scontrini fiscali derivanti dalla normale attività di acquisti e di spesa famigliare.

La sfida è stata quella di accantonare a livello di scuola il maggior numero di prove d'acquisto per concorrere con gli altri plessi alla conquista dei buoni spesa messi a disposizione da Ascom e dai partner del progetto, a partire dai principali sponsor, Cassa di Risparmio di Fossano e Egea.

I numeri risultanti dalla conta degli scontrini per così dire "collezionati" sono stati strabilianti, sia in termini quantitativi che di ammontare totale della spesa.

E Ascom ha radunato presso la chiesa del Gonfalone i dirigenti e i rappresentati degli istituti per la consegna dei premi così conquistati, alla presenza di tutti i maggiori sponsor: da Assicurazioni Generali, a Omec Impianti, da Cubar a Rosso Ambiente, da McDonald alla Camera di Commercio.

Presenti per la premiazione anche il sindaco Dario Tallone, l'assessore comunale Donatella Rattalino e la consigliera provinciale Simona Giaccardi, oltre al presidente e al vicepresidente di CRF Miglio e Serafini.

Le statistiche hanno dato un risultato che spazia dai quattordici scontrini raccolti per alunno agli oltre cento e, proprio in proporzione ai risultati ottenuti in termini di numero di acquisti per scuola, si è determinata l'assegnazione degli assegni utili alla fornitura di materiale didattico, buoni dall'ammontare variabile da trecento a milleduecento euro.

Sia nella classifica stilata in base al numero di scontrini raccolti per alunno, che in quella costruita in base all'ammontare totale della spesa effettuata ha primeggiato, con un buon margine sulle scuole "concorrenti", la Primaria San Domenico di Via Bava, con ben 10.725 scontrini - centosette per alunno - (assegnazione del premio da 1200 euro) ed una spesa totale di 112.467 euro (assegnazione di ulteriore premio speciale da 1.000 euro).

Sul podio per il numero di scontrini per scolaro anche l'infanzia Celebrini, i cui 5.301 pezzi raccolti - 40 per alunno - hanno garantito un buono acquisto da 800€, e la Primaria Italo Calvino, con 9.820 scontrini raccolti - 37 per alunno - e la vincita dell'assegno da 600 euro.

Il podio per il valore assoluto totale di spesa ha visto invece al secondo posto la scuola Italo Calvino, con 93.000 euro di spesa totale e la scuola Luigi Einaudi con 76.500 euro di spesa totale.

L'occasione della premiazione ha consentito al primo cittadino di annunciare, in un ottica di piena collaborazione tra amministrazione e tessuto commerciale, la recentissima deliberazione che ha decretato la pubblicazione del bando legato al nuovo Distretto regionale del Commercio Fossanese e Saviglianese.