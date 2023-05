Volley, l'Under 19 di Cuneo è Campione Regionale e vola alle Finali Nazionali

Un’ottima notizia per le giovani leve del volley cuneese!

L’Under 19 della BAM Cuneo si è laureata campione regionale di categoria battendo per 3-1 il Volley Parella nella Finale giocata oggi pomeriggio (domenica 7 maggio) a Volpiano (TO).

I ragazzi di coach Francesco “Cecio” Revelli hanno completato il proprio capolavoro dopo aver superato Chieri in una tiratissima semifinale terminata al tie break. Capitan Stefano Bisotto (fratello del libero Francesco) e compagni sono riusciti ad imporsi ed agguantare l’ambita sfida per il titolo. Mvp della Finale è stato nominato Giulio Parrini

“La chiave di volta è stata proprio la semifinale – racconta entusiasta Francesco Revelli - È stata veramente dura. Abbiamo giocato bene nel primo set, poi il secondo set ci è scappato solo ai vantaggi mentre nel terzo abbiamo faticato a trovare il ritmo. Le cose migliori le abbiamo fatte vedere nel quarto e, soprattutto, quinto set nei quali i ragazzi sono stati molto bravi ad imporsi. Il rischio di non arrivare neppure in finale era altissimo”.

L’allenatore monregalese della BAM Cuneo analizza poi la finale vinta contro il Parella: “È stata una bella partita con qualche errore di troppo da entrambe le parti, ma ci sta tra ragazzi giovani. Nei primi due set abbiamo espresso un livello di gioco veramente alto, poi c’è stato un passaggio a vuoto nel terzo set ma è comprensibile dopo le energie spese in mattinata durante la semifinale. Nel quarto, i ragazzi hanno completato il capolavoro chiudendo il discorso contro una squadra forte, con un buon assetto ed un giocatore come D’Ambrosio che in questa categoria sa fare la differenza”.

L’allenatore tesse le lodi ai ragazzi: “Voglio sottolineare le prove di Coppa, alla sua prima Finale Four regionale, ma anche di Bianco che è stato determinante nella vittoria in semifinale e Giulio Parrini, che ha fatto due belle partite ad un livello che sicuramente sapevamo poteva avere, ma che non era affatto scontato esprimesse. A livello generale davvero tutti molto, molto bravi”.

Un plauso da parte dell’allenatore va ai suoi collaboratori: “È stato un grandissimo lavoro di squadra- Oltre al lavoro di Paolo e Tom, che sono fenomenali, ci hanno dato una bella mano anche Lorenzo Gallesio, Dario Sampò e Daniel Coscione. Un grandissimo ringraziamento a Marino, che ha fatto davvero tutto per permetterci di arrivare a questo risultato”.

Infine, Cecio guarda al futuro: “Ora dobbiamo prenderci un attimo di tempo per ragionare sui campionati nazionali e vedere quali possono essere i nostri sogni, ma anche i nostri reali obiettivi. Poi ricominciare a lavorare tecnicamente e preparare le partite”