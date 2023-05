Calcio: LA MONREGALE FA FESTA! E’ IN PROMOZIONE! (Video)

La Monregale in campo festeggia il salto in Promozione

Mondovì torna in Promozione! La Monregale, in un “Gasco” traboccante di entusiasmo e di tifosi, pareggia in casa contro il Sant’Albano per 1-1 nell’ultima giornata del Campionato di 1^ categoria (gir. F) e conquista così il meritatissimo traguardo del salto in Promozione.

I biancorossi monregalesi sono riusciti a tenersi alle spalle tre indomite rivali come Saviglianese, Tre Valli e Boves Mdg Cuneo. Sessantanove sono stati i punti racimolati dalla Monregale nelle 30 giornate disputate, nelle quali sono giunti anche due primati: quello del maggior numero di vittorie (21), condiviso con la Saviglianese e quello della miglior difesa (solo 21 reti subite).

Una cavalcata entusiasmante, ma per nulla semplice e scontata, grazie soprattutto al valore degli avversari. Eppure il campionato era iniziato nel peggiore dei modi, con una sconfitta casalinga per 0-2 ad opera della Saviglianese. Passo dopo passo, giornata dopo giornata, però, la Monregale ha saputo recuperare la strada persa, finendo per raggiungere e conservare il primo posto solitario.

Un autentico trionfo per la squadra di mister Franco Giuliano, a cui vanno i meriti di aver saputo mantenere equilibrio, compattezza e costanza di rendimento in tutta la stagione. I complimenti vanno ovviamente alla squadra, che ha potuto contare sull’esperienza e la qualità di giocatori del calibro di Luca Lanfranco.

Abbiamo tenuto per ultimi i complimenti alla società, sorta nel 2016 dalle esperienze di Asd Vicese 84 e Usd Virtus Mondovì Carassonese. Questa promozione rende merito al gruppo presieduto da Igor Bertone, bravo a strutturare e costruire una squadra forte su basi solide, con una politica lungimirante e che strizza l’occhio al settore giovanile, fucina di potenziali talenti. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da essere sereni e soddisfatti per quanto fatto.

Per la cronaca dell’incontro, a passare in vantaggio è stato il Sant’Albano al 30° grazie alla spizzicata di testa di Audetto. Il liberatorio pareggio dei padroni di casa è arrivato al 52° con Ermanno Meti. Dopo 4 interminabili minuti di recupero è giunto il triplice fischio del Sig. Mancullo di Bra, che ha dato il via ai festeggiamenti monregalesi.

Di seguito i video con il gol del pareggio della Monregale, che di fatto vale la Promozione; Le interviste con mister Franco Giuliano e il presidente Igor Bertone, entrambi comprensibilmente emozionati; Per finire le immagini dei festeggiamenti fuori e dentro lo spogliatoio...

Ecco il commento di mister Franco Giuliano e del presidente Igor Bertone:

Infine il video con le emozioni fuori e dentro lo spogliatoio