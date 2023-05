“Il giardino a basso impatto ambientale”: se ne parletà a Mondovì con Maurizio Zarpellon

Il Comizio Agrario organizza il seminario “Il giardino a basso impatto ambientale”, con il garden designer, fotografo e scrittore Maurizio Zarpellon.

Due pomeriggi per tutti coloro che desiderano creare e custodire il proprio giardino in modo da avere bellezza e sostenibilità ambientale:

13 maggio 2023 – Il giardino a basso impatto ambientale. Ideazione, realizzazione. Obiettivi e strategie, le tecniche antiche e moderne. Il grande problema dell'acqua.

Le strutture in giardino. Recinzioni, sentieri, pergole e gazebi, pedane e deck, il laghetto, contenimenti e muri. Materiali riciclati. Il fai da te.

20 maggio 2023 – Il giardino a basso impatto ambientale. Le piante. Alberi, arbusti ed erbacee resistenti e adatte al clima che cambia. Coltivazione e manutenzione

L'orto e il frutteto ornamentale. Stili e forme. Quando l'orto diventa giardino. Le piante nutraceutiche, le aromatiche, le medicinali. Le piante anticrisi.

I pomeriggi sono in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Per chi lo desidera, è possibile collegarsi in remoto attraverso piattaforma Zoom (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi occorre prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto). Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).