A Cuneo la mostra "L’anima volto – I segreti dei ritratti di Leonardo Da Vinci"

L’Associazione Insieme e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe collaborano con Piemonte Musei e BeLocal per presentare la mostra “L’anima volto – I segreti dei ritratti di Leonardo Da Vinci” allestita a Palazzo Samone a Cuneo, dal 12 maggio al 17 settembre prossimi dalle ore 11:30 alle 19:30 – orario continuato, chiuso il mercoledì.

L’inaugurazione si terrà giovedì 11 maggio alle ore 17:00 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo (Via Roma 28) a cui seguirà la visita alla mostra accompagnata dal curatore Nicola Barbatelli.

Andrea Vero dell’Associazione Insieme, nonché Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe spiega: «Sono due realtà associative che operano ormai da diversi anni in provincia di Cuneo e collaborano spesso in progetti sociali e culturali. Entrambe hanno sviluppato nel corso degli anni un’attenzione e una sensibilità particolari per i territori della nostra provincia, anche per quelli più remoti e meno conosciuti, che cercano di valorizzare attraverso lo strumento della cultura. Nel corso degli anni sono ormai molti gli eventi culturali e le mostre che abbiamo allestito e messo a disposizione della collettività. "L'Anima e il Volto - Il mistero del volto di Leonardo da Vinci" è l’ultima mostra in ordine di tempo che, le rispettive associazioni in collaborazione con Piemonte Musei e Be Local, hanno deciso di allestire e mettere a disposizione della città di Cuneo e della comunità provinciale. Un’esposizione che, avvalendosi delle più moderne tecnologie multimediali, accompagna il visitatore alla scoperta di Leonardo da Vinci».

Attraverso l’alta tecnologia, che utilizza ologrammi e video interattivi, i visitatori potranno immergersi nella vita e nell'opera del genio toscano, scoprendo la sua straordinaria vicenda umana ed artistica, le sue passioni e le sue sperimentazioni pittoriche. A coronare questo approfondimento sul ritratto la mostra espone la Tavola Lucana, nota anche come il Ritratto di Acerenza, che delinea la figura iconica di un Leonardo da Vinci quarantenne.