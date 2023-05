A Priocca grande affluenza di pubblico per la fiera di Primavera [FOTO]

Oltre cento espositori hanno animato ieri, domenica 7 maggio la 27° edizione della Fiera di Primavera e del Vino Nuovo a Priocca.

Fin dal primo mattino, accompagnati dalla Banda “La Bersagliera” di Tonco il numeroso pubblico affluito nel paese roerino ha potuto ammirare rappresentazioni di antichi mestieri, esposizioni di fiori e prodotti del territorio, banchi selezionati, collezionismo, la rassegna della meccanizzazione agricola e visitare la mostra fotografica in biblioteca, la mostra micologica “Funghi e tartufi di Langhe e Roero”in Sala Consiglio.

Alle ore 9.45 il sindaco Marco Perosino ha dato lo start al Bike Tour di 35 km con guide cicloturistiche, iscrizione offerta dal comune, al quale hanno partecipato oltre 40 bikers.

In seguito taglio del nastro con Inno Nazionale alla presenza di numerosi sindaci di Langa Roero e Monferrato, dei consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Stefano Rosso, della presidente ANPCI Franca Biglio, di Massimo Gula per CRC e Rocco Pulitanò per ATL Cuneo.

Esibizioni pomeridiane, dopo la ss Messa e il pranzo nel padiglione gastronomico, degli sbandieratori e musici del Borgo Moretta di Alba e a seguire concerto dei Divina e canti popolari del gruppo folkloristico “Alex e gli agricoli Band”.

Una fiera dal successo straordinario che ha lasciato davvero soddisfatti gli organizzatori e l’infaticabile Marco Perosino anima e “Deus ex machina” della manifestazione.