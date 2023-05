Il Festival Organistico Internazionale tra le eccellenze artistiche albesi: la soddisfazione degli organizzatori

Si è conclusa la scorsa settimana la 5ª edizione del Festival Organistico Internazionale, che ha dato lustro alla città di Alba proponendo nella chiesa di Cristo Re le virtuosistiche esibizioni di famosi organisti europei. Tutti e tre i concerti sono stati accolti con gran favore dal pubblico, che si è presentato numeroso ad applaudire il maestro Roger Sayer da Londra, il maestro Arturo Barba da Valencia e il maestro Andrea Albertin da Venezia - Mestre.

“Siamo orgogliosi del livello e del prestigio degli artisti che il Festival Organistico è riuscito a ospitare in questa edizione e nelle precedenti, e felici di riscontrare sempre un ampio consenso nel pubblico”, sono le parole con cui il direttore artistico del Festival, il maestro Gabriele Studer, ha commentato il successo della rassegna. “Questi risultati sono frutto della collaborazione di tante figure diverse, a cui va il mio sentito ringraziamento per l’impegno profuso”, ha aggiunto, riconoscendo il fondamentale ruolo non solo degli sponsor, ma anche dei professionisti e dei volontari che hanno fornito un supporto organizzativo o tecnico.

In particolare, ha tenuto a ricordare la sollecita ospitalità di don Claudio Carena, parroco di Cristo Re e vicario generale della Diocesi di Alba, la competenza tecnica dell’organaro Piero Sandri, responsabile del restauro e della manutenzione dell’organo, la creatività di Roberta Rossi e Flavia Terranova nella realizzazione del materiale grafico, il supporto di Valeria Studer, Samantha Aramini, Edoardo Aimassi nell’organizzazione e realizzazione delle serate e di Anna Baudana, creatrice del logo del Festival Organistico Internazionale.

In chiusura il maestro Studer non ha mancato di rilanciare con un appuntamento per la sesta edizione, prevista per la primavera 2024.