Alba, pioggia di riconoscimenti per il Gruppo Fotografico Albese

Grandi soddisfazioni per il Gruppo Fotografico Albese (Gfa) grazie ai riconoscimenti raggiunti da alcuni soci fotografi, nelle ultime settimane.

Loredana Complianno e Sonia Allocca con l’opera “Vertigine” hanno vinto il primo premio all’8° Concorso Regionale AudioVisivi del Piemonte e Valle d’Aosta organizzato da Fiaf, il Diaf e il Gap. L’opera vincitrice è ammessa gratuitamente al 17° Circuito Nazionale Audiovisivi.

Sempre all’interno dell’8° Concorso Regionale AudioVisivi del Piemonte e Valle d’Aosta, il fotografo Giorgio Gallo si è classificato al quarto posto con menzione speciale per l’opera “Un posto dove stare”.

I tre fotografi sono stati premiati durante la serata finale di proiezione e premiazione nel Teatro “Ambra” di Alessandria il 16 aprile scorso, in occasione del 15° convegno regionale. A ritirare i riconoscimenti per tutti è salito sul palco Gioele Battaglino, il socio più giovane del Gfa.

Martedì 2 maggio, i vincitori sono stati applauditi dagli altri soci del Gruppo Fotografico Albese, insieme al presidente Roberto Magliano e al vice presidente Diego Battaglino delegato regionale Fiaf Piemonte + Valle d’Aosta, nella sede all’interno della Casa del Volontariato di corso Europa.

Poi, giovedì 4 maggio, altro riconoscimento è stato conquistato dalla socia Ludovica Canonica arrivata fra i migliori autori junior nel contest nazionale Talent Scout dedicato ai fotoamatori e lanciato sempre dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche nei mesi scorsi. Ludovica ha vinto un articolo dedicato sulla rivista Fotoit (http://www.fotoit.it), mentre una selezione dei suoi lavori sarà in mostra a Caorle, in Veneto, nell’ambito del 75° Congresso Nazionale Fiaf dal 24 al 28 maggio 2023.

«Importanti risultati raggiunti grazie al grande lavoro collettivo e grazie alle numerose attività all’interno del Gruppo – spiegano dal Gruppo Fotografico Albese – Oltre agli incontri del martedì in cui si parla di fotografia, alcuni soci si riuniscono anche il giovedì per un laboratorio sull’audiovisivo, mentre il mercoledì c’è il corso di fotografia per principianti. Oltre a ciò, visite a mostre e uscite fotografiche arricchiscono costantemente la preparazione dei soci».