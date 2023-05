Alla Scuola forestale di Ormea la Gara nazionale tra Istituti agrari forestali

Mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 maggio la Scuola forestale di Ormea ha ospitato la “Gara nazionale di Silvicoltura e Utilizzazioni aree forestali”, evento riservato agli Istituti professionali agrari con declinazione forestale, che premia il migliore fra gli studenti frequentanti le classi quarte. Sette gli Istituti in gara: “De Franceschi – Pacinotti” di Pistoia, “Cerletti” di Conegliano (TV), “A. Parolini” di Bassano del Grappa (VI), “A. Cecchi” di Pesaro (PU), “Della Lucia di Feltre” (BL), “F. Meneghini” di Edolo (BS) e “Fanfani Camaiti” di Pieve santo Stefano (AR), a cui si è aggiunta, fuori concorso, la Scuola forestale di Ormea rappresentata dalle studentesse Arcadia Foresti e Carlotta Canavese.

Nel corso della tre giorni la commissione esaminatrice, formata da docenti e tecnici di Ormea, ha sottoposto gli iscritti a prove teoriche e pratiche. Il verdetto è arrivato nel primo pomeriggio di venerdì, nell’aula magna poco prima intitolata alla memoria della compianta prof.ssa Cinzia Benedetto: il “Miglior studente 2023” è Vittorio Lancellotti, del “De Franceschi – Pacinotti” di Pistoia, seguito da Giulia Manoni del “Cecchi” di Pesaro e, al terzo posto, Valentina Belotti del “Meneghini” di Edolo. Spazio anche a Gianluigi Canavese, studente attualmente frequentante la classe quinta della Scuola forestale che, lo scorso anno, ha raggiunto il gradino più alto del podio a Feltre, premiato dalla prof.ssa Evelina Borgna in rappresentanza del Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. A cornice della gara, sono stati tanti gli eventi promossi dalla Scuola forestale per accogliere al meglio docenti e dirigenti scolastici accompagnatori: convegni, escursioni guidate sul territorio e cene di gala.

«Complimenti ai ragazzi che rappresentano l’eccellenza in un settore della formazione così specifico come quello montano – ha commentato il sindaco Giorgio Ferraris, tra l’altro guida d’eccezione nel tour alla scoperta di Ormea –, una formazione attuale, ma anche proiettata al futuro».

«La Gara nazionale tra Scuole forestali – ha aggiunto la consigliera provinciale Simona Giaccardi –, è concreto esempio della capacità di fare rete con l’obiettivo di stimolare le potenzialità dei ragazzi. Un plauso ai dirigenti e ai docenti impegnati nel cogliere e rispondere alle esigenze dei propri studenti».

Complimenti anche da parte di Uncem Piemonte il cui presidente Roberto Colombero ha detto: «Per noi un onore e motivo di orgoglio avere la Scuola forestale in provincia di Cuneo e sapere che ce ne sono altre in Italia. Oggi si stanno fissando tasselli importanti per la gestione reale del patrimonio nazionale forestale, una gestione che richiederà la competenza che questi ragazzi stanno acquisendo. Mi farò portavoce affinché Uncem nazionale prenda più a cuore il tema della formazione montana».

«L’edizione 2023 della Gara nazionale ha registrato un’elevata preparazione – conclude la dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo –, tutti gli studenti in gara, e anche le nostre Arcadia e Carlotta seppur fuori concorso, hanno mostrato ottime capacità. Sono stati tre giorni intensi, occasione di conoscenza, dialogo e confronto per i ragazzi, ma pure per i docenti e dirigenti accompagnatori. Un’esperienza piacevole e arricchente, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace e completa la realtà formativa degli Istituti professionali agrari a declinazione forestale. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri ospiti, le Istituzioni sensibili e vicine alla nostra Scuola, quanti si sono spesi nell’organizzazione della Gara e le realtà che, a vario titolo, ci hanno supportato nella riuscita dell’evento. Il prossimo anno ci rivedremo a Pistoia».