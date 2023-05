Anche a Paesana la bandiera della CRI sventola sul balcone del municipio

Recependo l’invito dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia e della Croce rossa italiana, anche sul balcone del Municipio di Paesana sventola, da oggi 8 maggio sino a domenica 14 maggio, la bandiera della Croce rossa.



L’8 maggio ricorre infatti la Giornata mondiale della Croce Rossa: il presidente nazionale Anci Antonio Decaro e il presidente della Croce rossa italiana Rosario Valastro hanno inviato una lettera a tutti i sindaci e ai presidente regionali della Croce Rossa.



Paesana ha la fortuna di ospitare la sede della CRI, che dipende dal Comitato di Racconigi: proprio la locale sede di Croce rossa ha consegnato al Comune la bandiera CRI, come segno tangibile che sottolinea il ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri.



“L’auspicio è che Comitati e amministrazioni comunali possano rispondere favorevolmente mettendo – scrivono Decaro e Valastro – al centro il legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce rossa italiana e le Amministrazioni comunali unite nelle attività di supporto e vicinanza ai più vulnerabili”.



“Raccogliamo con piacere l’invito di ANCI e Croce rossa – spiega il sindaco Emanuele Vaudano – . La Comunità di Paesana ricorda con riconoscenza il grande impegno che volontari e dipendenti della sede di Croce rossa mettono quotidianamente al servizio del paese, e dell’intero territorio. L’esposizione della bandiera CRI sul balcone del Municipio è senza dubbio un gesto per dire grazie a tutti loro: abbiamo ancora tutti ben impresso nella mente lo sforzo che la Croce rossa, così come molte altre Associazioni, hanno dovuto sostenere nei terribili mesi della lotta alla pandemia”.