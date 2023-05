A Borgo San Dalmazzo una partecipata “Passeggiata Partigiana"

Domenica 7 maggio, a conclusione degli eventi organizzati per celebrare la Festa della Liberazione, si è svolta a Borgo San Dalmazzo la “Passeggiata Partigiana".

E’ stato come effettuare un “pellegrinaggio laico sui luoghi che testimoniano il prezzo pagato da Borgo San Dalmazzo per la conquista della libertà”, così come citato dal professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che ha accompagnato un folto gruppo di persone alla scoperta di lapidi, cippi e targhe poste in ricordo di coloro che con la loro vita e il loro sacrificio ci hanno dato la libertà dall’oppressione nazi-fascista.

L’Amministrazione desidera ringraziare le tante e i tanti cittadini che hanno partecipato, il professor Garelli che ha ricordato i nomi e i fatti della nostra Resistenza, l’Anpi Borgo e Valli che da sempre si prende cura dei luoghi della nostra memoria partigiana. L'importante partecipazione delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Comprensivo Grandis - accompagnati dalle loro famiglie, dalla dirigente scolastica e dai docenti – hanno reso ancora più significativo questo momento e rappresentato un simbolico passaggio tra generazione di saperi e conoscenze.