Busca: al via il restyling dei piazzali del Santuario di Valmala

Prendono il via in settimana i lavori del primo lotto del restyling dei parcheggi e delle aree esterne al Santuario di Valmala. I lavori sono stati affidati alla ditta Consorzio Stabile Cuneo Strade S.C.A.R.L. di Cuneo, che ha offerto un ribasso pari al 4%, sull’importo 140.060 euro.



L’intervento concerne le aree pubbliche adiacenti alla chiesa che attualmente sono costituite da un semplice manto di asfalto, su cui risultano debolmente tracciate e linee bianche orizzontali a parcheggio libero. Il primo lotto consiste nello smantellamento dell’asfalto, nell’interramento delle linee elettriche, telefoniche e dell’acquedotto e nelle predisposizioni di tutti gli impianti per nuova pavimentazione, compresa l’irrigazione delle nuove aiuole e dei giardini.



“A progetto ultimato – spiega il sindaco Marco Gallo – tutta questa zona risulterà molto più armoniosamente inserita nell’ambiente montano, seppure ancora adibita in gran parte a parcheggi liberi, necessari per il gran numero di visitatori, turisti e pellegrini che raggiungo il santuario nel corso dell’anno, almeno venticinquemila. La nuova pavimentazione a ‘terrasolida’, costituita da ghiaia con collanti in colore terra, e l’inserimento di molte zone verdi risulteranno molto gradevole. A questi parcheggi si aggiungono i due nuovi in via di ultimazione, per altri duecento posti. La zona del Santuario e la Strada dei Cannoni che la attraversa diventeranno per un periodo tutto un cantiere, con molti progetti in corso, che ne miglioreranno in modo radicale l’accoglienza. Si stanno investendo alcuni milioni di euro, che derivano i parte dai fondi legati alla fusione dei Comuni di Busca e Valmala e in parte da fondi regionali, per il recupero della Starda dei Cannoni, per la ristrutturazione dell’ex centro sci nordico, che diventerà un hotel e-bike, e per l’ampliamenti del rifugio di Pian Pietro, i cui progetti esecutivi sono già stati approvati e si sta avviando l’affido lavori. Al via anche la realizzazione parco giochi Girotondo inclusivo a Pian Pietro, mentre, dopo lo smantellamento della vecchia sciovia, sono già stati realizzatiti percorsi attrezzati per passeggiate, trekking, ciaspolate e sci nordico”.



“Il progetto di riqualificazione delle aree esterne – sottolinea il sindaco - riguarda un’area in gran parte di proprietà comunale e in parte della Parrocchia, con cui, allo scopo della ristrutturazione, era stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Il progetto è stato presentato prima, nel 2020, agli esercenti locali, e poi, nell'estate del 2021, al Vescovo, Monsignor Cristiano Bodo, ed è stato esposto alla cittadinanza, ricevendo soltanto apprezzamenti. Per quanto riguarda il cantiere, saranno evitati disagi durante i mesi di maggiore accesso al santuario”.