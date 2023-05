Delegazione di Saint Paul de Vence in visita a Ceresole d'Alba

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio gli amici francesi di Saint Paul de Vence sono stati in visita a Ceresole d'Alba per una tre giorni nel comune della Sinistra Tanaro.

Il gruppo, composto dall'ex-consigliere comunale Vincent Padellini e dallo scrittore Nadir Benmatti, ha visitato il museo dedicato alla Battaglia di Ceresole del 1544, il MIDA con le opere realizzate dalle Donne Artiste e percorso il sentiero della Battaglia.

L'incontro con gli amici di Saint Paul ha rappresentato una bella occasione di incontro per proseguire l'amicizia nata nel 2015 con la progettazione europea del Progetto Succes e che sta andando oltre la realizzazione del progetto che, in entrambi i Comuni, ha permesso di realizzare lavori significativi per i due paesi.