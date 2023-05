Confartigianato Cuneo: le esperienze artigiane ritornano sul palco a Dogliani con Rita Marcotulli e Bebo Ferra [FOTO E VIDEO]

E' andato in scena ieri, domenica 7 maggio nella sede dell’azienda Devalle Fratelli di Dogliani, il primo appuntamento del 2023 di: "Esperienze Artigiane sul Palco”, l’iniziativa di Confartigianato Cuneo che mette in luce, attraverso diverse attività promozionali, il comparto artigiano cuneese.

Questa formula nata dal precedente “Creatori d’Eccellenza” prevede un ricco calendario di eventi realizzati direttamente nelle imprese, durante i quali arte e musica si coniugano ad un tema di stretta attualità sul nostro territorio: la sicurezza sul lavoro.

L’azienda Devalle Fratelli di Dogliani, che ha ospitato l’evento, è un’impresa specializzata nella vendita e lavorazione di marmi, pietre, ceramiche e graniti di elevata qualità. Nello stabilimento di Dogliani l’azienda si occupa di lavorare i migliori materiali, italiani e stranieri, per la realizzazione di rivestimenti, arredi, articoli d’arte funeraria e soluzioni per realtà industriali.

Dopo i saluti iniziali e il benvenuto da parte del direttore generale di Confartigianato Cuneo, Joseph Meineri, del presidente provinciale di Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto e del Sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo, sono stati consegnati i riconoscimenti per i 35 e i 50 anni di fedeltà associativa, alle diverse aziende della zona di Dogliani.

"Con questo progetto desideriamo aprire le porte del nostro mondo artigiano – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e invitare il pubblico non soltanto a seguire in un contesto insolito le esibizioni di importanti star internazionali, ma a conoscere le nostre imprese al loro interno, per comprenderne direttamente le dinamiche produttive e apprezzarne quell’atmosfera di valori umani e di attenzione alle regole che da sempre contraddistingue l’artigianato del nostro territorio. L’arte fin dall’antichità è sempre stata molto vicina al modus operandi dell’artigiano; arte e artigianato sono parenti stretti, e non soltanto nella radice etimologica".

"Importante, inoltre, - aggiunge Giuseppe Altare, presidente della Zona di Dogliani – l’omaggio alla “Fedeltà” dei nostri Associati che da anni si riconoscono nei valori della Confartigianato: un appuntamento che ad ogni edizione sottolinea l’operosità e la capacità dei nostri artigiani e il loro ruolo nella crescita del tessuto economico e sociale della nostra provincia".

Tra gli intervenuti all’evento, il presidente della provincia, Luca Robaldo, Massimo Gula, della Fondazione CRC, diversi sindaci della zona, tra cui il sindaco di Novello, Roberto Passone, presidente dell’unione dei comuni di langa e Barolo e il vice presidente di Confartigianato imprese, Domenico Massimino, che nel suo intervento ha detto: “Sicuramente Cuneo rappresenta, nell’ambito del sistema Confartigianato, quella che noi definiamo un’eccellenza, un’eccellenza perché Cuneo da anni si ispira a portare avanti dei valori che sono quelli che caratterizzano il nostro mondo e che sono quelli che qualificano il mondo del lavoro degli artigiani”.

A chiudere l’evento, il bellissimo e coinvolgente concerto di Rita Marcotulli e Bebo Ferra dal titolo: La Luce della Luna. Dimensione poetica, energia, colore, creatività, sono alcune delle coordinate principali da cui nascono e si sviluppano le composizioni originali di Rita Marcotulli e Bebo Ferra, due artisti di grande caratura internazionale. Rita Marcotulli ha collaborato, tra gli altri, con Chet Baker, Billy Cobham, Pat Metheny, Noa e Enrico Rava e, più recentemente, ha partecipato al Festival di Sanremo 2022, eseguendo "My Way" cantata da Yuman nella serata delle cover. Bebo Ferra è riconosciuto come uno dei più importanti e creativi chitarristi nel panorama jazzistico nazionale ed europeo, ha collaborato con diversi artisti di altrettanta fama tra i quali: Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Steve Grossmann, Maria Pia de Vito, Billy Cobham, Peter Bernstein, Danilo Rea, Antonello Salis. Ha inciso circa un centinaio di dischi, di cui una ventina come leader e co-leader, è docente ed ideatore dei corsi ad indirizzo Jazz presso l’Accademia del suono Milano, e tiene seminari sull’improvvisazione in varie città dell’Italia e all’estero. È docente di chitarra jazz presso il dipartimento di Jazz del Conservatorio G.Verdi di Milano.

Insigniti della “Fedeltà Associativa

50 anni: Albesiano Gianluigi, decoratore e imbianchino di Farigliano; Fratelli Devalle srl, lavorazione marmi di Dogliani; Leone Michele di Leone Piermario e Franco snc, mobilificio di Dogliani; Metalvetrine di Pioppo Maurizio & Bergese Gianluca, produzione serramenti di Dogliani; Rolfo Enrico, edile di Dogliani; Scatolificio Doglianese di Sappa Bruno e C. snc, scatolificio di Dogliani

35 anni: Agosto Matteo, autoriparazioni di Dogliani; Anselma Roberto, falegnameria di Dogliani; Bruno Gino, intonacatore edile di Murazzano; Fratelli Travaglio di Travaglio Claudio & C., lavorazioni edili di Bossolasco; L’Isola Azzurra snc, centro estetico di Dogliani; Rapallino Luciano, autotrasporti conto terzi di Dogliani; Ravina Osvaldo, edile di Monchiero; Revelli Marco, impresa edile di Belvedere Langhe; Schellino Paola, parrucchiera unisex di Belvedere Langhe; Tremmeti snc, tipografia e litografia di Monchiero; Valletti e Gabutti srl, lavorazioni edili di Dogliani

Pensionato ANAP: Dogliani Luciana, pensionata iscritta all’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati).

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato in collaborazione con l’associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo e della Fondazione CRC e il patrocinio di Ministero della Cultura, Provincia di Cuneo, Inail-Direzione regionale Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale, ASL CN1 e ASL CN2, Atl del Cuneese e Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero. Direttore artistico Maestro Giacomo Loprieno.