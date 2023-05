Cuneo, al via la settimana della Croce Rossa: in corso Francia l'inaugurazione della nuova rotonda

8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un giorno - anzi una settimana - importante per tutto il Movimento di Croce Rossa che celebra in tutto il Mondo un’idea nata nel 1864 in Italia, a Solferino e Castiglione delle Stiviere.



A Cuneo, la settimana sarà patrocinata dalla Città di Cuneo che esporrà da lunedì la bandiera della Croce Rossa sulla balconata del Palazzo Comunale di via Roma.



Nella serata di lunedì 8 maggio verrà poi illuminata di rosso la Torre Civica.



Sabato 13 maggio, alle ore 10.30 verrà inaugurata la struttura “Terzo Paradiso” collocata al centro della rotonda tra Corso Francia e Via Giordanengo, con la partecipazione del neo Presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, delle autorità civili, politiche e militari della Provincia di Cuneo e del Direttore della Fondazione Pistoletto Paolo Naldini con Armona Pistoletto.



L’opera “Terzo Paradiso”, ideata per Croce Rossa dal Maestro Michelangelo Pistoletto, è stata realizzata dalle ditte CMB di Fontanelle e TPL di Borgo San Dalmazzo.



La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione.