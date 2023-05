Cuneo: da domani deviazione del traffico in direzione San Rocco Castagnaretta

Nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 maggio, a causa di lavori di rifacimento del manto stradale di Corso Francia, il traffico veicolare in uscita da Cuneo con direzione San Rocco Castagnaretta verrà deviato, in corrispondenza della rotatoria di via Pertini/ Pavese, in via Pertini.



Si potrà inoltre raggiungere San Rocco Castagnaretta percorrendo sia via Vecchia di Borgo che Corso de Gasperi.



I lavori inizieranno martedì 9 maggio e termineranno presumibilmente entro le ore 13 di mercoledì 10 maggio.