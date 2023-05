Cuneo: modifiche alla viabilità per l'inaugurazione del monumento 'Terzo Paradiso'

Sabato 13 maggio si terrà l’inaugurazione, con relativa benedizione, del monumento “Terzo Paradiso”, posto sulla rotatoria di Corso Francia all’intersezione con Via Gino Giordanengo, che vedrà la partecipazione di Autorità, personale della Croce Rossa Italiana e molti cittadini.



Considerato che l’evento si svolgerà sull’asse stradale e che la CRI Comitato Provincia Granda ha richiesto l’interruzione del transito veicolare su Corso Francia dalle ore 9:00 fino al termine della manifestazione, si segnala che nella giornata di sabato 13 maggio saranno operative le seguenti modifiche temporanee alla viabilità:



DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 09:00 fino al termine della inaugurazione (e comunque non oltre le ore 12:00)

a) Corso Francia –tratto compreso tra l’intersezione con la Rotatoria di Corso Gramsci e l’intersezione con la Rotatoria di Via Pertini



DIVIETO DI SOSTA

1) Piazzale Della Croce Rossa Italiana – su tutto il piazzale - dalle ore 07:30 alle ore 14:00

2) Via Gino Giordanengo – tratto di strada compreso tra le intersezioni con Corso Francia e Via Momigliano - dalle ore 07:30 alle ore 14:00