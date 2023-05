Fidapa Saluzzo e Marco Piccat alla ricerca del mito della bella Maghellona

Ha toccato Arles, l'isola di Maghellona, Aigues Mortes e le Saintes Maries de la mer, il viaggio alla ricerca di Maghellona, organizzato dalla sezione Fidapa Saluzzo.

L’idea dell'itineraio in Provenza, sui luoghi di un amore vissuto al tempo del Medioevo, alla ricerca del mito della Bella Maghellona, racconta la presidente Barbara Orusa nasce da una conferenza tenuta dal professor Marco Piccat professore eminente di Filologia Romanza dell’Università di Trieste, esperto di storia medievale e del Cammino di Compostela che ringraziamo per la disponibiltà".

E' una storia narrata in un romanzo d’avventura che ebbe grande diffusione in Francia a metà del 1400 e fu raccontata anche a Saluzzo, su un "libro diffuso" in grandiosi riquadrati affrescati (da poco restaurati) sulla facciata di due palazzi, proprio in via Maghelona.

Sin dal Rinascimento, chi passava in questa via poteva leggere, come in un libro aperto la storia d’amore della principessa Maghelona, figlia del re di Napoli e di Pierre, figlio del Conte di Provenza.

“Per me un'occasione diversa per parlare della bellezza di Saluzzo fuori porta e ad un pubblico di persone interessate - sottolinea Marco Piccat - Condividere il gusto della bellezza della nostra casa comune è una passione che esalta il gusto di vivere".

La proposta di un viaggio come momento di condivisione culturale e di relazione amicale tra soci e famigliari - conclude la presidente Barbara Orusa - ma anche di allargamento all’Europa ontinuerà tra le iniziative del programma in fieri che sarà portato avanti da Bruna Chiotti, candidata alla presidenza Fidapa Saluzzo, del prossimo biennio, 2023-2O25.