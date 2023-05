"Grazie ad Albino, che cura con amore le rose di Niella Tanaro"

Gentile direttore,

Vorrei avere uno spazio particolare sul suo giornale per ringraziare di cuore il signor Albino Nasto.

In paese, lo scorso anno, abbiamo piantumato in più zone delle rose rampicanti. Albino da allora le cura con passione e ha costruito un apposito cordolo in pietra.

Lo fa con spontaneità e grande passione. Vorrei ringraziarlo da parte mia e di tutta l'amministrazione ma anche a nome di tutti i cittadini.

Vedere una persona che dedica un po' del suo tempo a Niella è un motivo di orgoglio, e, nonostante non sia nativo di Niella, ha nel cuore il bello e l'amore per dove vive. Grazie Albino!

Gian Mario Mina

Sindaco di Niella Tanaro