INARSIND ricorda Roberto Revelli: "Professionista rispettato, docente amato dagli studenti"

A pochi giorni dalla scomparsa del professor Roberto Revelli, INARSIND ricorda la sua figura professionale.



Danilo Picca, presidente, si dice stupito e rammaricato dall'improvvisa dipartita dello stimato collega: "Personalmente conoscevo Roberto, in quanto concittadino, in virtù del suo impegno per la città di Saluzzo e quindi, pur non avendo avuto a che fare con lui in ambito universitario, ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la coerenza intellettuale con cui ha sempre portato avanti il suo impegno professionale di accademico e la chiarezza delle sue analisi che andavano ben oltre i limiti del proprio ambito professionale".



"Mi è capitato di potermi confrontare personalmente con lui in alcune occasioni, rilevando come intendesse e credesse profondamente circa la cultura politecnica, una "cultura comune" fra ingegneria e architettura, in maniera simile a come portiamo avanti noi di Inarsind Cuneo da anni in varie occasioni. Credeva profondamente nella separazione dei ruoli e, in quanto docente universitario, ha sempre ritenuto e sostenuto che fosse corretto per lui, per il suo ruolo e per come intendeva declinarlo con l'esempio personale, tenersi fuori dalla libera professione al fine di mantenere la propria indipendenza intellettuale e culturale. Una scelta sicuramente non facile, come ammetteva lui stesso, ma che riteneva per lui necessaria e che continuava a portare avanti con uno spiccato e personale rigore morale: una scelta degna di grande rispetto".



"La sua attività di docente e di ricercatore verteva da anni sull’importanza di una visione unitaria del territorio, con grande attenzione per le aree verdi, urbane e non urbane, ed il loro rapporto con l'acqua, bene essenziale per la vita. Ci lascia dunque una grande persona, un illustre docente universitario e per tanti un amico dai pensieri profondi e spesso ironici, con cui era sempre possibile scoprire nuovi punti di vista sulle questioni ed i temi che la vita e la professione ci parano davanti ogni giorno. Ciao Roberto".