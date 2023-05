La cartiera di Verzuolo ha aperto le porte per un family day all’insegna di sicurezza e benessere

Il 7 maggio la cartiera più grande d’Italia e una delle maggiori in Europa ha accolto le famiglie dei dipendenti per una giornata speciale dedicata non soltanto a mostrare il luogo di lavoro, ma anche a sensibilizzare gli ospiti su due temi fondamentali per l’azienda: sicurezza e wellbeing delle persone. Tra le attività, anche una piece teatrale creata appositamente per l’evento.

Domenica 7 maggio la cartiera di Verzuolo, da fine 2021 parte del gruppo Smurfit Kappa, ha aperto le porte degli impianti per un family day davvero speciale. Dalle 9 alle 18 i famigliari dei dipendenti, che oggi sono circa 210, hanno potuto visitare il luogo di lavoro dei propri cari e partecipare alle numerose iniziative che il management ha organizzato per questa giornata dedicata a due temi che stanno molto a cuore all’azienda: la sicurezza sul lavoro e il benessere psico-fisico delle sue persone.

Molte le attività previste. I dipendenti hanno accolto i gruppi di visitatori e li hanno condotti alla scoperta della cartiera più grande d’Italia e una delle maggiori in Europa con una capacità di 500mila tonnellate di carta all’anno realizzata utilizzando esclusivamente materiale cartaceo di riciclo. I famigliari hanno potuto vedere con i propri occhi tutte le iniziative e le strumentazioni introdotte per la sicurezza che rientrano nel programma Safety for Life lanciato dall’azienda perché ogni persona ogni giorno deve rientrare a casa in salute e la stessa attenzione che pone durante le ore di lavoro deve porla anche nelle attività fuori dall’azienda poiché la salute è il bene più prezioso.