L'istituto alberghiero di Dronero alla scoperta dei luoghi della Resistenza

È partito nelle scorse settimane il progetto dell’istituto Alberghiero “Donadio”, “I sentieri della storia”, che coinvolge, in orario extrascolastico e valido come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), una quindicina di allievi in una serie di incontri teorici ed escursioni sul territorio alla scoperta dei luoghi significativi della Valle Maira che furono teatro dell’attività partigiana durante i mesi della Resistenza.

“Il progetto – spiega la referente dell’iniziativa, prof.ssa di Italiano, Serena Covella, – permetterà ai ragazzi di acquisire gli strumenti teorici e comunicativi per accompagnare gruppi di visitatori sui sentieri e luoghi della storia locale e di Resistenza in Val Maira. I ragazzi si stanno preparando per accompagnare i partecipanti della Marcia sui Sentieri partigiani, organizzata ogni anno per il 2 giugno, Festa della Repubblica, dalla sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra”.

Nel frattempo, ci sarà una simulazione di accompagnamento aperta a tutti, che si terrà sabato 20 maggio, con ritrovo presso il Cinema Iris di Dronero alle 9 e rientro alle 14,30.