L’Unione Montana Valle Stura insieme ai Comuni approva l’Accordo di Foresta

L’Unione Montana Valle Stura sta approvando insieme ai Comuni della valle l’Accordo di Foresta per la gestione responsabile e attiva del patrimonio forestale.

Nel panorama nazionale degli accordi di filiere e reti d’impresa, l’Accordo di Foresta rappresenta uno strumento giuridico innovativo per lo sviluppo di sinergie virtuose a beneficio delle aree forestali e della multifunzionalità che caratterizza il settore. La Valle Stura, quindi, è tra le prime realtà territoriali a livello italiano a mettere in pratica l’Accordo.

Ciascun comune della valle, infatti, si è dotato negli anni passati del Piano di Gestione Forestale: lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse con validità di quindici anni.

Attraverso l’approvazione dell’Accordo di Foresta, l’Unione Montana Valle Stura prende ora in carico la gestione forestale dei Comuni per attuare le misure forestali previste.

Gli obbiettivi dell’Accordo sono la gestione responsabile e attiva del patrimonio forestale identificato in precedenza dai Piani Forestali Aziendali dei singoli Comuni, in linea con gli obiettivi e le azioni sottese dalla Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, dalla Strategia Forestale Nazionale, dalla Strategia Europea per la biodiversità al 2030 e dalla Strategia Nazionale per la biodiversità; attraverso l’Accordo si certifica inoltre la gestione forestale sostenibile o responsabile che prevede l’acquisizione da parte del soggetto gestore di una certificazione di buone pratiche di gestione, sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale e atte a mantenere e migliorare il capitale forestale gestito.

Un’ulteriore fondamentale fine del provvedimento è coinvolgere le comunità e le imprenditorie locali stimolandoli all’innesco di filiere produttive legate ai prodotti forestali che consentano di mantenere sul territorio il valore generato.

”L’approvazione dell'Accordo di Foresta in Valle Stura rappresenta il primo importante passo che dà avvio alla gestione e alla certificazione del patrimonio forestale della Valle. – dichiara Loris Emanuel, presidente dell’Unione Montana Valle Stura - Il progetto si inserisce infatti, nella strategia della Green Comunity MarGreen condivisa con le Valli Gesso e Vermenagna ed il Parco Alpi Marittime. L'obiettivo comune è quello di creare valore e lavoro nelle tre Valli attraverso la creazione di una sempre più strutturata filiera forestale”.