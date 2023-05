Marco Albino Ferrari racconta la montagna del domani a Mondovì

L’impossibilità a partecipare da parte del presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì, impegnato in altra sede per motivi istituzionali, ha convinto il Centro di Formazione Cebano-Monregalese a rinviare alle prossime settimane la presentazione ufficiale del nuovo programma tematico “Una montagna di formazione”, prevista per sabato 13 maggio alle ore 16.00 presso la sede del Beila. Se da un lato, quindi, bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere le linee guida del nuovo progetto che intende trasformare la sede di Mondovì del CFP in un centro di competenza legato alle terre alte, dall’altro rimane confermata la presentazione del nuovo libro di Marco Albino Ferrari “Assalto alle Alpi”, che cambia però sede e si sposta, in collaborazione con l’associazione “Gli Spigolatori”, in Sala Scimé sempre alle ore 17.

Un saggio, quello del giornalista e scrittore milanese, attuale responsabile delle attività editoriali del Club Alpino Italiano e considerato da molti una delle voci più autorevoli della cultura montana, appena pubblicato da Einaudi e presentato in questi giorni in anteprima al Trento Film Festival. Un lavoro che scava nel passato socio-antropologico delle aree montane provando a delinearne gli ipotetici assetti futuri. Un libro scomodo per alcuni, necessario per altri, che intende affrontare a viso aperto il futuro dell’arco alpino senza estremizzazioni antropiche o ambientalistiche.

L’evento, ad ingresso libero, fungerà da anteprima della quarta edizione del “Festival Funamboli - Parole in equilibrio a Mondovì” che prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 maggio. Per eventuali informazioni: www.festivalfunamboli.it.