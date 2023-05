Si conclude nel migliore dei modi la kermesse “Assaggiando la storia”

Ancora tutto esaurito a La Locanda del Mulino per l’ultimo appuntamento di “Assaggiando la storia” organizzato dall’associazione Amici di Valcasotto. Grazie a Michele Calandri dell’Istituto Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, gli ospiti hanno ripercorso i mesi segnati dalla lotta partigiana e, in particolare, dalla Battaglia di Valcasotto che mise a ferro e fuoco il borgo. Partendo da uno sguardo generale e calandosi con maestria nella situazione e nelle circostanze di allora, Calandri ha analizzato il primo convegno interregionale tra i capi guerriglia del Piemonte e della Liguria per poi sviscerare lo scontro tra il fronte della resistenza e i tedeschi della Wermacht che portò alla morte di decide di partigiani, al coinvolgimento dei civili e alla devastazione di intere borgate. Si è posta infine l’attenzione sulla discussa figura del comandante Mauri e sul contributo che questa disfatta diede al proseguo dei combattimenti in altre vallate.

Con la chef Alessandra Ingenetti, invece, i commensali hanno potuto riassaporare le ricette di allora: una cucina povera ma mai banale, capace di valorizzare al meglio i prodotti del territorio. La frittata con patate e cipolle, la polenta fritta, la pasta e fagioli, i tajarin per poi concludere con il pollo alla cacciatora, il budino alle castagne e la torta casereccia con zabaione. Tutto realizzato con prodotti slow food a chilometri zero.

«Ringrazio di cuore la Locanda del Mulino per averci dato la possibilità di far conoscere la nostra storia non solo attraverso le parole degli esperti ma anche tramite la buona cucina locale - ha dichiarato il presidente dell’associazione Alessandro Briatore -. Siamo veramente orgogliosi del percorso realizzato durante queste tre serate, grazie agli intervenuti che hanno animato il nostro amato borgo anche “fuori stagione”». «Proseguendo in questo nostro percorso riproporremo, il primo weekend di agosto, l’ormai celebre Camminata enogastronomica nel “desertum” di Valcasotto - ha concluso -. Stiamo anche già pensando alle celebrazioni per gli 80 anni della Battaglia di Valcasotto, che ricorreranno nel marzo 2024. Vogliamo ricordare i nostri caduti e onorarne al meglio la memoria».